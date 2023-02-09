Depremzede 16 bebek Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Kahramanmaraş'tan Ankara'ya getirildi

Depremle ilgili faaliyetlerde kullanılmak üzere tahsis edilen Cumhurbaşkanlığına ait uçak, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgelere hem sağlık ekipleri ve yardım malzemelerini taşıdı hem de bölgedeki durumu kritik yaralıları tedavileri için Ankara'ya ulaştırdı.Uçağın son yolcuları ise deprem bölgelerinde refakatçisi olmayan bebeklerdi. 0-1 yaş aralığındaki 16 bebek, Kahramanmaraş'tan alınarak Ankara'ya getirildi.Bebekler Esenboğa Havaalanı'na inen uçaktan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bakıcı anneleri tarafından alınarak Etlik Şehir Hastanesi'ne nakledilmek üzere ambulanslara taşındı.Bebeklerin uçaktan teslim alınması sırasında Bakanlık Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü yetkilileri de hazır bulundu. Genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen bebekler, ilk kontrollerinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı çocuk kuruluşunda bakım altına alındı.Ankara'ya nakledilen 16 bebeğin üzerinde kimliklerinin tespitini kolaylaştıracak bazı bilgiler yer aldı. 2 bebeğin kimliklerine ulaşılamadığı belirlendi.Emine Erdoğan'dan Ankara'ya getirilen depremzede bebeklere ziyaret | VideoDeprem sırasında Kahramanmaraş'taki hastanelerde, refakatçileri olmadan tedavileri süren diğer 14 bebeğin de ailelerine ulaşılamadığı için başkentte koruma altına alındığı öğrenildi.Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerden Etlik Şehir Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alınan 16 depremzede bebeği ziyaret etti.Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Kahramanmaraş'tan Ankara'ya Cumhurbaşkanlığı uçağıyla nakledilen bebeklerin ilk ziyaretçisi, Emine Erdoğan oldu.Refakatçisi olmayan 0-1 yaş aralığındaki 16 bebeğin Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edilmesinin hemen ardından hastaneye gelen Emine Erdoğan, Koordinatör Başhekim Doç. Dr. Bülent Güngörer ve Çocuk Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ferit Kulalı'dan bebeklerin sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.Tek tek ilgilendiği bebekleri kucağına alarak seven Emine Erdoğan'ın ziyareti sırasında gözleri doldu.Emine Erdoğan, hastanede bebeklerle ilgilenen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bakıcı anneleriyle de sohbet etti.Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, 'Cumhurbaşkanı'mızın talimatı ile Kahramanmaraş'tan Ankara'ya Cumhurbaşkanlığı uçağıyla nakledilen 16 depremzede bebeğimizin sağlık durumlarının iyi olması bir nebze de olsa umutlarımızı tazeledi. Devletimizin emin ellerindeler. Bakım altına alınan bebeklerimizin bundan sonraki süreçlerinin de takipçisi olacağım. Afetten etkilenen tüm çocuklarımızın iyi haberlerini almayı diliyor, yaralanan yavrularımıza acil şifa diliyorum.' ifadelerini kullandı.'BEBEKLERİN İLK MUAYENELERİ YAPILDI, HERHANGİ BİR SIKINTILARI YOK'Koordinatör Başhekim Doç. Dr. Bülent Güngörer, depremzede bebeklerin sağlık durumlarına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün Kahramanmaraş'tan 16 yenidoğan bebeğin getirildiğini söyledi.Güngörer, '6 günlük ile 2 aylık arasında değişen yaş gurubundaki bebeklerin ilk muayeneleri yapıldı, herhangi bir sıkıntıları yok. Takip amaçlı yenidoğanları, özellikle prematüre olanları yenidoğan yoğun bakımımıza alıp bir süre takip etmeyi düşünüyoruz.' dedi.Doç. Dr. Güngörer, enkazdan çıkarılan iki bebeğin sağlık durumunda da sıkıntı olmadığını dile getirdi.Kahramanmaraş'tan tedavi amaçlı Ankara'ya getirilen depremzedelere ilişkin de bilgi veren Doç. Dr. Güngörer, şöyle konuştu: 'Hava ambulansı ile 200'ün üzerinde hasta aldık. Hem Bilkent Şehir Hastanesi hem Etlik Şehir Hastanesi olarak bu görevi üstlendik. Aynı zamanda kara ambulansıyla gelen ve ayaktan başvuru şeklinde gelen 700'ün üzerinde hastamız var. Şu anda deprem bölgelerimizden gelen, Ankara'da tedavi olan 1000'in üzerinde hastamız var. 180 hastamız yoğun bakımda tedavi görmekte. Bunların 36'sı çocuk yoğun bakımda, geri kalanı yetişkin yoğun bakımda. Bu hastalarımızdan 8'i solunum cihazına bağlı takip ediliyor. Durumları her geçen gün daha iyiye gidiyor, daha da iyi olacak inşallah.'