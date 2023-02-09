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Bakan Bozdağ: Yıkılan binalarla ilgili adli soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır'da depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bozdağ, "Diyarbakır'da hasar tespit çalışmaları sürüyor. Yıkılan binalarla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

Bakan Bozdağ: Yıkılan binalarla ilgili adli soruşturma başlatıldı
Ekleme: 9.02.2023 - 16:37 Güncelleme: 9.02.2023 - 17:16 / Editör: Ozge Selin
Bakan Bozdağ: Yıkılan binalarla ilgili adli soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) açıklamalarda bulundu.

Bakan Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları:

Diyarbakır'da 11 bin 906 personel katkı veriyor. Personel ve araç ihtiyacı Diyarbakır'da yeterince vardır, diğer illere personel ve araç yönlendirilmektedir. Diyarbakır'da toplam 1901 hastaneye başvurdu. Bu vatandaşlarımızdan önemli bir kısmı yaklaşık 740 civarında vatandaşımız taburcu edildi. Hastanelerimizde bulunan yaralı vatandaş sayımız 134 civarındadır. Bugünkü enkaz kurtarma çalışmaları sırasında bir çocuğumuzu kurtardık. Çocuğumuz Rabbi Yessir duasını ederken bulundu. 170 bin civarında vatandaşlarımızın konaklama ihtiyaçları sosyal tesislerde giderilmektedir. Hasar tespit komisyonları da çalışmalarını sürdürüyor.

206 Cumhuriyet Savcısı deprem bölgesinde görevlendirildi. Görevlendirmeler gönüllülük esasına göre yapılmaktadır. Ayrıca Adli Tıp Kurumu vefat eden vatandaşlarımızın cenazelerini teslim etmeye çalışmaktadır.

'YARGI ÖNÜNDE HESAP VERECEKLER'
Diyarbakır'da enkaz çalışmaları yapan arkadaşlarımızı yerinde ziyaretlerimizde vatandaşlarımızla hasbihal ettiğimizde, bu binaları yapanlardan hesap sorulmasını da yüksek sesle dile getiriyorlar. Depreme maruz kalan illerimizdeki binalarla ilgili, bu binaları yapanlarla ilgili adli tahkikatlar da başlamıştır. Yargı önünde hesap vermesi sağlanacaktır. Kusuru, ihmali olan her kim varsa onların üzerine gidilecek ve onlar yargı önüne çıkarılacaktır.

Pek çok sosyal medya maceralarında provokatif haberler yayanlar var, gayri insani gayri ahlaki vicdansızca yayın yapanlar var. Cumhuriyet başsavcılıkları harekete geçince de başkaları buna sahip çıkıyor. Hukuk gereğini yapsın demek yerine bazı kişilerin bunlara sahip çıktığını görüyoruz.
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