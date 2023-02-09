  • USD: 18,81 - 18,84
  • EURO: 20,23 - 20,27
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

5 kişilik aile depremden gardırop askılığıyla sağ kurtuldu

Hatay'da 5 kişilik Kan ailesi, gardıropun demir askılığı sayesinde seslerini duyurup hayata tutundu.

Ekleme: 9.02.2023 - 17:35 Güncelleme: 9.02.2023 - 17:36 / Editör: Ozge Selin
5 kişilik aile depremden gardırop askılığıyla sağ kurtulduDepremin en etkili yaşandığı illerin başında gelen Hatay'da yaşadıkları bina yıkılan Kan ailesi, gardıropun demir askılığı sayesinde seslerini duyurup hayata tutundu. Polis olan baba, enkaz altında kaldığı yatak odasında eline geçirdiği gardırop demiri ile duvarı delip kendisini ve 5 kişilik ailesini kurtarmayı başardı.Depremin vurduğu Hatay'da üzüntü, umut ve ilginç hayat hikayeleri birlikte yaşanıyor. Depremin 4. gününde kurtarma ekiplerinin enkaz altından kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, hayatta kalmayı başaran bazı kişilerin kullandıkları yöntemler de duyanları şaşırtıyor.

Cebrail Mahallesi'ndeki Huzur Apartmanı deprem sırasında yerle bir oldu. 20 kişinin hayatını kaybettiği binada ailesi ile birlikte uyurken depreme yakalanan ve göçük altında kalan İdris Kan, yatak odasında devrilen gardırop demirine ulaştı. Demirle uzun uğraşlar sonucu duvarı delen baba, sesini dışarıdakilere duyurmayı başardı. Kan'ın yardım çağrısı ile enkaz altında kalan eşi Şükran, oğlu Arif ile evlerinde misafir olarak bulunan yeğeni Buğra ve yengesi Seval Kan kurtarıldı. Kameralara yansıyan kurtarılma görüntülerinde kan ailesi ve kurtarma ekipleri sevinç ve hüznü bir arada yaşadı.

5 kişilik aile depremden gardırop askılığıyla sağ kurtuldu
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Kahramanmaraş depremi ölü sayısı ve yaralı sayısı açıklandı: AFAD ve yetkililerden son dakika deprem açıklamaları
Başkan Erdoğan'dan Kilis Devlet Hastanesi'nde depremzedelere ziyaret
Orhan Tatar: Doğu Anadolu Fay Zonu 3-4 metrelik deformasyona uğradı
Bakan Mehmet Muş’tan Kılıçdaroğlu’na ekipman ve vergi yanıtı: Bu konuda engel yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kilis'te konuşuyor...
Deprem sonrası sessizliğe gömülen Netflix, Spotify ve Starbucks'tan zoraki taziye: Disney+ hala suskun
Türkiye genelinde okullar 20 Şubat'a kadar tatil edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Kahramanmaraş depreminde ölü ve yaralı sayısı ile ilgili yeni açıklama...
Bakan Bozdağ: Yıkılan binalarla ilgili adli soruşturma başlatıldı
Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler çığ gibi! 'Yunanistan kadar olamadın'
CHP'li Özgür Özel'in yardım yalanını AFAD çürüttü: Bir de bu dezenformasyona zaman ayırmak zorunda kaldık
İspanya ekibinden duygusal paylaşım: Asıl kahraman buradaki halk
Deprem felaketi sonrası Akkuyu NGS’den güvenlik açıklaması
Bakan Özer: Deprem bölgesindeki okullarda devam şartı aranmayacak
Depremden etkilenen 10 ili kapsayan OHAL tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Can Dündar deprem sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı
Mucizenin adı 20 günlük Kerem bebek
Bakanlık duyurdu: Deprem bölgesinde maaşlar yatırılıyor
Deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler

Deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler

Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? Depremden etkilenen 10 ilde hava durumu

Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? Depremden etkilenen 10 ilde hava durumu

Depremden 76 saat sonra mucize kurtuluş: Üçü de enkazdan peş peşe çıkarıldı

Depremden 76 saat sonra mucize kurtuluş: Üçü de enkazdan peş peşe çıkarıldı

Depremin boyutu ekipleri dehşete düşürdü: Böyle bir yıkıma asla hazır olunmaz

Depremin boyutu ekipleri dehşete düşürdü: Böyle bir yıkıma asla hazır olunmaz

İtalyan uzmandan depreme ilişkin çarpıcı tespit: 130 kat daha büyük kayma üç metreyi aşacak

İtalyan uzmandan depreme ilişkin çarpıcı tespit: 130 kat daha büyük kayma üç metreyi aşacak

Deprem uzmanından dikkat çeken çıkış: “Bunu ilk kez söylüyorum Türkiye duysun…”

Deprem uzmanından dikkat çeken çıkış: “Bunu ilk kez söylüyorum Türkiye duysun…”