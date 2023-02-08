  • USD: 18,81 - 18,84
  • EURO: 20,21 - 20,25
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

THY'den uçuş açıklaması

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen iki şiddetli depremin ardından Türk Hava Yolları (THY), bugün deprem bölgesine düzenlenecek uçak seferleriyle 30 bin kişiyi tahliye edeceklerini açıkladı.

Ekleme: 8.02.2023 - 14:32 Güncelleme: 8.02.2023 - 14:34 / Editör: Ozge Selin
THY'den uçuş açıklaması
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen iki şiddetli depremin ardından Türk Hava Yolları (THY), bugün deprem bölgesine düzenlenecek uçak seferleriyle 30 bin kişiyi tahliye edeceklerini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabında bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, 'Vatandaşlarımızı afet bölgelerinden tahliye seferlerimiz devam ediyor. Dün 19.050 kişiyi taşıdık, bugun ise 30.000 kişiyi tahliye etmeyi planlıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız, bugün uçuşlarının gerçekleşeceğini bilerek sükunetle meydanlarımızda sıralarını beklemeleridir' paylaşımında bulundu.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Kahramanmaraş depreminde ölü ve yaralı sayısı ile ilgili yeni açıklama...
Türkiye'den Twitter'a 'deprem' uyarısı: Dezenformasyonlara karşı sorumluluklara işaret edildi
Ömer Çelik: 'En büyük arzumuz, temennimiz enkaz altındaki canlarımıza sağ salim kavuşmak'
Son dakika: Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına sert tepki: Deprem üzerinden siyaset yapanlara yazıklar olsun
AFAD adresleri duyurdu: Deprem bölgesinden ayrılacaklar için tahliye toplanma merkezleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da konuşuyor
Bakan Özer: 'Deprem bölgesindeki öğrencilerin istedikleri illere nakillerini yapacağız'
10 ile 77 Sahra Hastanesi! Yaralar sarılıyor: Bakan Koca duyurdu...
Depremden sonra bu hale geldi: Dehşetin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi
Aliyev'den 'iki devlet tek millet' hamlesi: Gerekirse getirir tedavi ederiz
Yunan uzmandan analiz: Hasarın boyutu Yunanistan'ın tamamı kadar, hayatımda böyle bir şey görmedim! Çok merak edilen bir soruya cevap verdi
Başkan Erdoğan depremzedelerle görüştü! Kahramanmaraş'ta duygulandıran görüntüler
İHA'lar havadan görüntüledi! Depremin yıkıcı etkileri gözler önüne serildi
İskenderun neden sular altında kaldı? Hüseyin Öztürk deprem sonrası yaşanan olayı anlattı
Bakan Koca duyurdu! 10 ilde 77 sahra hastanesi kuruldu
Bakan Karaismailoğlu: Bilgisiz Kılıçdaroğlu'nu kaale almayınız
Fransız Hebdo'nun depremle alay ettiği aşağılık karikatürüne Yunanistan'dan tokat gibi cevap: Hepimiz Türk'üz!
Başkan Erdoğan deprem bölgesine gidiyor
Kahramanmaraş depreminden acı haberler! Vefat ve yaralı sayısı artıyor...
Enkaz altından babasının kollarına: Masal bebek 55 saat sonra kurtarıldı
Deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler

Deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler

Meteoroloji paylaştı: Deprem bölgesinde hava durumu nasıl olacak? Kahramanmaraş, Hatay, Şanlıurfa, Adıyaman...

Meteoroloji paylaştı: Deprem bölgesinde hava durumu nasıl olacak? Kahramanmaraş, Hatay, Şanlıurfa, Adıyaman...

Canlı yayında konuşulanlar 'pes' dedirtti! Kahramanmaraş depremi ile dalga geçip kahkaha attılar...

Canlı yayında konuşulanlar 'pes' dedirtti! Kahramanmaraş depremi ile dalga geçip kahkaha attılar...

Türkiye'ye doğru yola çıktılar: 7,7'lik deprem sonrası çok sayıda ülke seferber oldu

Türkiye'ye doğru yola çıktılar: 7,7'lik deprem sonrası çok sayıda ülke seferber oldu

Uzman isim riskli noktaları açıkladı ve ekledi: Bu örneğine az rastlanan bir deprem!

Uzman isim riskli noktaları açıkladı ve ekledi: Bu örneğine az rastlanan bir deprem!

Uzman Jeofizikçiden çarpıcı sözler: Japonya ile kıyaslanamaz

Uzman Jeofizikçiden çarpıcı sözler: Japonya ile kıyaslanamaz