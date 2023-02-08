Son dakika: Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına sert tepki: Deprem üzerinden siyaset yapanlara yazıklar olsun

Son dakika haberine göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler sebebiyle pisti hasar gören Hatay Havalimanı'nda Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından onarım çalışmalarının başlatıldığını belirterek, 'Kapanan Hatay Havalimanı'nı onarıyoruz. Gelsinler tutuklasınlar' dedi.FUAT OKTAY'DAN KILIÇDAROĞLU'NUN İFTİRALARINA YANITCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, düzenlediği basın toplantısında Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilde etkili olan depreme ilişkin son bilgileri aktardı. Fuat Oktay konuşmasında CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından ortaya attığı iftiralarına da yanıt verdi.Fuat Oktay, 'Devletin yapamadığını belediye yapabilir mi? İddialar yalan. Çok basitçe iddialarla siyaset yapmak kadar çirkin bir şey olmaz. Siz kimsiniz, ne olduğunuzu zannediyorsunuz? Bir havalimanını devlet yapamayacak da bir belediye mi yapacak. Deprem üzerinden siyaset yapanlara yazıklar olsun.' dedi.Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösteren Fuat Oktay, 'İş makinelerini dışarıda bırakıyorsunuz diyorlar. İş makineleri dışarıda bırakılır mı. Şehrin neresinde hizmet vereceklerse ona göre planlama yapılır. Şehrin içine sokup orada planlama yapacak halimiz yok.' ifadelerini kullandı.Fuat Oktay konuşmasını şöyle sürdürdü:Atom bombası sayısındaki bir afeti yaşıyoruz. Afet bölgesindeki vatandaşlarımız için seferber olmuş durumdayız. Sahada artçı depremlerin sayısının 790 olduğunu görüyoruz. Arama kurtarma faaliyetleri noktasında hem içeriden hem dışarıdan katkı vermeye devam ediyoruz. Vinç en büyük ihtiyaçlardan biri şuan itibariyle 900'ü geçmiş durumda. Şuanda odaklandığımız iller Hatay, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş. Diğer illerimizden kaydırma yapıyoruz. Barınma hizmetlerine baktığımızda afet bölgeleri dışında 1 milyon 60 bin kadar kapasite oluşturduk. Hatay Havalimanı'nda onarım çalışmaları devam ediyor. 66 ülkeden gelen 5 bin 309 arama kurtarma ekipleri sahada. Deprem bölgesinde 5 bin 531 araç ve iş makinesiyle çalışıyor.'KAPALI YOLUMUZ YOK'Beslenme çerçevesinde köylere de ulaşmaya çalışıyoruz artık. Ulaşılamayan yerler olursa helikopterlerle de destek vermeye başladık. Kapalı yolumuz yok. Havalimanı ile ilgili çirkin bir şekilde siyasi çıkar elde etmek amacıyla yapan şeyler vardı. Hatay havaalanında çalışmalar devam ediyor. Doğalgaz konusunda ana iletim hatlarıyla alakalı sorunu çözmüş durumdayız. Tüm afet bölgesine kontrolü bir şekilde doğal gaz vermeye başlayacağız.'DOĞAL GAZ VERMEYE BAŞLIYORUZ'Doğalgaz ana iletim hatlarında sorunları çözmeye devam ediyoruz. 9 ana hattaki tüm arızaların bakımı tamamlandı. Tüm afet bölgesine kontrollü bir şekilde doğalgaz vermeye başlıyoruz.Haberleşmedeki sıkıntılar sabaha kadar çözülecek. Akaryakıt konusunda herhangi bir sorunumuz kalmadı.Refakatsiz çocuklar ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çocuklarımız bizim için kıymetlilerimiz.'YAZIKLAR OLSUN'Gecemizi gündüzümüzü burada geçirmemize rağmen bizimle görüşmek isteyen herkese kapımızı açtık. Tüm bilgileri paylaştık. Ama bu ayrılanların buradan ayrıldıktan sonra ertesi gün çıkıp da bu kadar insanın 100 bin 300 kişinin alın teri üzerinden siyaset yapmaya çalışanlara yazıklar olsun. 'İş makineleri yolda bekletilmekte, içeri alınmamakta' diye yoğun kirli bilgi kirliliği yapılmakta. Son derece seviyesizce meydan okumalar yapılıyor. Biz burada birlik beraberlik mesajı verdikçe gidip çok basitçe iddialarla siyaset yapmak kadar çirkince bir olay olamaz. Siz kimsiniz ya? Siz kim olduğunuzu zannediyorsunuz? Siz devletin yapamadığını mı yapacaksınız? Belediyeden gelen araç havalimanı mı yapacak? Bu kadar mı acizsiniz?'BİR ZİHNİYET BU KADAR UCUZLAYAMAZ'Bir insan, bir zihniyet bu kadar ucuzlayamaz. Hem de böyle bir afette. Biz bütün samimiyetimizle sizinle tüm bilgileri paylaştık. Samimi bir ortamda paylaştık. Bu tür açıklamalar, ülkede seçim olabilir ama bu dönem seçim ve siyaset dönemi değildir. Şu dönem birlik beraberlik dönemidir. Afetzedelerimize ulaşma dönemidir. Cumhurbaşkanlığımız liderliğinde en güçlü olduğumuz alan bu. Hep birlikte bunun üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Eksikler olacak, olmaması mümkün mü arkadaşlar? Binlerce enkazın olduğu yerden bahsediyorsunuz ve biz müdahale ediyoruz. Gece 04:17'de istişare etmeye başladık. Bunun üzerinden siyaset yapılmaz ki!Ben bunları şiddetle kınıyorum. Çok çirkin yaklaşımlar. Ümit ediyorum ki bugün itibariyle bunlar son bulur.'ENERJİ KONTROLLÜ ŞEKİLDE VERİLİYOR'Bizim sahada elektrikle ilgili yaşadığımız sorunlar vardı, bunların hemen hemen hepsi çözülmüş durumda. Bugünden itibaren kontrollüm şekilde enerjiyi veriyoruz. Sokak ışıklandırmasına önem verdik. Büyük risk yoksa sokak ışıklandırmalarını yapalım ki arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olsun.