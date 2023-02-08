Maraş'tan 60 saat sonra bir mucize daha... Ahmet kurtarıldı
Deprem bölgesinde görev yapan arama kurtarma ekiplerinden, birbiri ardına güzel haberler geliyor. Kocaeli'nden bölgeye giden ekipler, 60 saat enkaz altında kalan Ahmet Hüseyin'i kurtardı. O anlar kameralara bu şekilde yansıdı.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem felaketinin ardından, bir çok ilden arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.
Kocaeli'nden bölgeye giden ekipler ise şimdiye kadar 36 kişiyi enkaz altından kurtardı. Ekiplerin en son kurtardığı kişi ise Kahramanmaraş'ta 60 saat boyunca enkazn altında kalan Ahmet Hüseyin oldu. Depremzedenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kocaeli'nden bölgeye giden ekipler ise şimdiye kadar 36 kişiyi enkaz altından kurtardı. Ekiplerin en son kurtardığı kişi ise Kahramanmaraş'ta 60 saat boyunca enkazn altında kalan Ahmet Hüseyin oldu. Depremzedenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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