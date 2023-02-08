Maraş'tan 60 saat sonra bir mucize daha... Ahmet kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem felaketinin ardından, bir çok ilden arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.Kocaeli'nden bölgeye giden ekipler ise şimdiye kadar 36 kişiyi enkaz altından kurtardı. Ekiplerin en son kurtardığı kişi ise Kahramanmaraş'ta 60 saat boyunca enkazn altında kalan Ahmet Hüseyin oldu. Depremzedenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.