İskenderun Limanı'ndaki yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor
İskenderun Limanı'nda konteyner deposunda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İskenderun Limanı’ndaki yangına Beriev yangın söndürme uçağı ve T79 yangın söndürme helikopterinin müdahalesi devam ediyor" denildi.
İskenderun Limanı'nda konteyner deposunda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR
Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde orman yangınları için kullanılan Beriev yangın söndürme uçağı ve T79 yangın söndürme helikopteri de yangına müdahale ediyor.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Bakanlık, Twitter'daki hesabından yangına müdahale görüntüsünü paylaştı. Açıklamada, 'İskenderun Limanı'ndaki yangına Beriev yangın söndürme uçağı ve T79 yangın söndürme helikopterinin müdahalesi devam ediyor' denildi.
EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR
Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde orman yangınları için kullanılan Beriev yangın söndürme uçağı ve T79 yangın söndürme helikopteri de yangına müdahale ediyor.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Bakanlık, Twitter'daki hesabından yangına müdahale görüntüsünü paylaştı. Açıklamada, 'İskenderun Limanı'ndaki yangına Beriev yangın söndürme uçağı ve T79 yangın söndürme helikopterinin müdahalesi devam ediyor' denildi.
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