Dünya Türkiye için seferber! İşte ülkelerin yaptığı yardımlar...

Tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşayan Türkiye'ye yardım için birçok ülke harekete geçti. 65 ülkeden toplamda 2 bin 660 kişilik arama kurtarma ekibi, deprem bölgesine sevk edildi. İşte ülkelerin yaptığı yardımlar...

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yol açtığı büyük yıkımın yaralarını sarmak ve enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için zamana karşı yarış sürerken, dünya ülkelerinden Türkiye'ye destek yağıyor.Birçok ülke arama-kurtarma ekiplerini Türkiye'ye gönderdi. 65 ülke ve 13 uluslararası örgüt deprem nedeniyle taziyelerini iletti ve destekte bulundu. 65 ülkeden 2 bin 660 personel, halihazırda sahada arama kurtarma çalışmalarına başladı.İşte ülkelerin yaptığı yardımlar:Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin yaraların sarılması için Türk yetkililerle işbirliği içerisinde hareket edeceklerini belirterek, "Tarifi imkânsız, bu acı gününüzde yanınızdayız" dedi.Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Ürdün, Tunus, Filistin, Irak, Bahreyn, Cezayir, Lübnan, Libya, İran ve İsrail, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'ye arama kurtarma ekibi göndereceğini duyurdu.Avrupa Birliği (AB) Türkiye'ye arama kurtarma ve sağlık ekipleri gönderen ülke sayısını 19 olarak güncelledi. AB Komisyonu'nun kriz yönetimi, sivil koruma ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic, 19 ülkeden 27 arama kurtarma ve sağlık ekibi gönderildiğini bildirdi.