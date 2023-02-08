Deprem bölgesinde ailesi bulunamayan çocuklar ile ilgili Bakan Yanık'tan açıklama! .
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, deprem bölgesinde yapılan arama-kurtarma çalışmalarında bulunan çocukların Bakanlığın kontrolünde bulunduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşen ve 10 ili etkileyen depremler sonrasında, bölgede yapılan arama-kurtarma çalışmalarında bulunan çocuklara yönelik açıklamamız bu şekildedir.Refakatsiz çocuklarımız Bakanlığımız kontrolü altındadır. Enkaz altından çıkarılıp hastanelere götürülmüş ve tedavisi tamamlanan çocukların Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız çalışma çerçevesinde, Bakanlığımız personelinin dışında herhangi bir üçüncü şahsa teslimi söz konusu değil' denildi.
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