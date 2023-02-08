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Başkan Erdoğan depremzedelerle görüştü! Kahramanmaraş'ta duygulandıran görüntüler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş'ta deprem bölgesinde incelemelerde bulundu. Başkan Erdoğan depremzedeler için oluşturulan çadır kenti ziyaret etti ve yetkililerden bilgi aldı. Görüşmede duygulandıran kareler oluştu.

Başkan Erdoğan depremzedelerle görüştü! Kahramanmaraş'ta duygulandıran görüntüler
Ekleme: 8.02.2023 - 15:55 Güncelleme: 8.02.2023 - 15:57 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan depremzedelerle görüştü! Kahramanmaraş'ta duygulandıran görüntüler
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta depremzedelerle bir araya geldi. Başkan Erdoğan'ın çadırkent ziyaretinde duygulandıran görüntüler oluştu

Başkan Erdoğan, devlet tüm kurumlarının iş başında olduğunu söyleyerek, ''Şu an itibarıyla Hazine ve Maliye'den belli bir bütçeyi ayırmış vaziyetteyiz.

10 biner lira inşallah ailelere ulaştıracağız ve onların bu geçiş döneminde sıkıntılarını giderelim istiyoruz' dedi.

Başkan Erdoğan, 10 ilde büyük yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin merkezi Kahramanmaraş'ı ziyaret etti.

Erdoğan, 12 Şubat Stadyumunda oluşturulan çadırkentte depremzedelerle bir araya geldi. Erdoğan burada yaptığı açıklamada, 'Deprem felaketi malum 10 vilayetimizi vurdu.

Bu 10 vilayetimizin merkezi de burası Kahramanmaraş'tı. Kahramanmaraş'ta depremin ilk adımını buradan yaşadık ve ondan sonra da dalga dalga malum 10 vilayetimizde bu gerçekleşti.

Şu an itibarıyla ne yazık ki vefat edenlerin sayısı 8 bin 574. Yaralı sayısı 49 in 133. Yıkılan bina sayısı 6 bin 744. Şunu özellikle ifade etmek istiyorum;

Burada benim vatandaşlarımın, benim milletimin bu güne kadar bu tür felaketlerde gösterdiği sabır neyse inanıyorum ki bu felakette de aynı sabrı şu ana kadar benim vatandaşım gösterdi.

Bundan sonra da yine gösterecektir. Bütün imkanlarımızı seferber ettik ve devlet tüm imkanlarıyla başta AFAD olmak üzere AFAD'ın koordinesinde bu çalışmalarını belediyelerle yürütmektedir, yürütüyor ve yürütecektir' dedi.

Başkan Erdoğan depremzedelerle görüştü! Kahramanmaraş'ta duygulandıran görüntüler

'DEVLETİN KURUMLARI HEPSİ İŞ BAŞINDA'

Başkan Erdoğan, depremin olduğu tüm illerde bakanlarla birlikte operasyonların koordinasyonunu yürüttüklerini belirterek, 'Devletin kurumları hepsi iş başında. İlk gün tabii ki bazı sıkıntılar yaşandı; ama ondan sonra 2'nci gün ve bugün duruma hakimiyet tesis edildi.

Ve bundan sonraki durum zaten enkazdaki çalışmalarımız devam ediyor; ama bir taraftan da enkaz kaldırma çalışmalarını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız yürütmeye başlayacak.

Çünkü hedefimiz inşallah 1 yıl içerisinde de aynen diğer faaliyetleri yaşadığımız illerde de nasıl hemen Toplu Konut İdaresi olarak bu operasyonları yaptıysak aynı şekilde Kahramanmaraş ve diğer 9 ilimizde de bunları gerçekleştireceğiz.

Zira biz vatandaşlarımızın asla sokakta kalmasına müsaade edemeyiz' diye konuştu.

Başkan Erdoğan depremzedelerle görüştü! Kahramanmaraş'ta duygulandıran görüntüler
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