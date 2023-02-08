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Başkan Erdoğan deprem bölgesine gidiyor

Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği Adıyaman'da enkaz altında kalan AK Partili vekil Yakup Taş, hayatını kaybetti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yakup Taş'ın ailesini arayarak taziyelerini iletti. Görüşmede Başkan Erdoğan, deprem bölgesini ziyaret edeceğini belriterek, "Ben de bölgeyi dolaşacağım, Adıyaman'a da uğrayacağım inşallah. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan deprem bölgesine gidiyor
Ekleme: 8.02.2023 - 08:59 Güncelleme: 8.02.2023 - 08:59 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan deprem bölgesine gidiyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da deprem enkazında kalarak hayatını kaybeden AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın ailesini arayarak taziye dileklerini iletti.

Başkan Erdoğan, Adıyaman Afet Koordinasyon Merkezi'nde (Adıyaman Valiliği), ilde yaşanan deprem sonrası gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmalarına destek için bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu telefonla aradı. Erdoğan, Karaismailoğlu vasıtasıyla depremde hayatını kaybeden AK Parti Adıyaman Milletvekili Taş'ın ağabeyi Ahmet Taş ile konuştu.

"BÖLGEYİ ZİYARET EDECEĞİM"

Taş ailesine başsağlığı dileyen Erdoğan, "Allah sabırlar versin. Rabb'im inşallah Yakup kardeşimizi, şehitler sınıfına dahil eder. Tabii Hanımefendi de aynı şekilde bu şehadet şerbetini içti.

Bütün Taş ailesine en kalbi duygularla selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Ben de bölgeyi dolaşacağım, Adıyaman'a da uğrayacağım inşallah. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun." diye konuştu.

Bölgeyi ziyaret edeceğini belirten Erdoğan, "Bütün aileye, cenaze namazına katılacak tüm kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Ruhu şad olsun. Biz de Ankara'dan 'Fatihalarımızı gönderelim inşallah." dedi.
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