Bakan Karaismailoğlu: Bilgisiz Kılıçdaroğlu'nu kaale almayınız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları hakkında sert tepki gösterdi. Bakan Karaismailoğlu, Hatay Havalimanı için çalışmaların ilk andan itibaren başladığını ve onarım çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Provokasyon için paylaşım yapan bilgisiz Kemal Kılıçdaroğlu'nu kaale almayınız" dedi.