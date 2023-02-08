Asrın felaketi Kahramanmaraş depreminde 85 milyonun müthiş dayanışması

THY, yardımların bölgeye ulaşması için de kargo uçaklarıyla seferler düzenlendiğini duyurdu.n vatandaşı kenetledi. Yurdun dört bir yanından 7'den 70'e imkanları ölçüsünde deprem bölgesine yardım ulaştırmak için harekete geçti.Kimi battaniye, kimi elektrikli ısıtıcı, kimi atkı-eldiven bağışladı. AFAD merkezlerinde gelen bağışlar için kuyruklar oluştu. AFAD koordinesinde STK'lar, üniversiteler, dernekler, belediyeler, valilikler de yardım topladı.AFAD, şu ana kadar 300 bin battaniye, 41 bin 504 aile yaşam çadırı, 101 bin 738 yatak, 148 bin 482 adet yastık çarşaf, 4 bin 602 adet mutfak seti, 3 bin 761 ısıtıcı, ısınma için 4 bin 452 adet tüp başlığı, 557 konteyner ve 747 adet 112 metrekarelik çadırı ilk etapta bölgeye gönderdi.Türk Kızılay depremin olduğu ilk anda 5 mobil mutfak, 76 ikram aracı, bin 499 çadır, 21 bin 636 battaniyeyi bölgeye ulaştırdı.Hatay başta olmak üzere çadır kent olarak belirlenmiş noktalara kurulmaya başlandı. Ulusal kan stokları da deprem bölgelerine yönlendirildi.KADEM de 200 battaniye, 500 yorgan, 1000 polar hırka, eldiven, atkı, bere, bir TIR ıslak mendil, bebek bezi, bebe bisküvisi, kadın hijyen kiti ve 17 bin 181 temizlik ve hjyen paketi gönderdi. İHH bin 107 kişilik arama kurtarma ekibini enkaz bölgesine gönderdi.Deniz Feneri Derneği de sıcak yemek dağıtımı yaptı. Türk Diyanet Vakfı, deprem bölgesinde insani yardımları ulaştırıyor. Bölgedeki camiler ve cemevleri de 24 saat boyunca depremzedeler için açık tutuldu.Bir çok ildeki firma TIR ve kamyonlarını bölgeye yardım götürmek için ücretsiz tahsis etti. Ağır vasıta ehliyeti olan sürücüler ise deprem bölgesine yardımları ücretsiz götürülebileceklerini sosyal medyadan paylaştı.TIRLARCA EKMEK GÖNDERİLDİFırınlar da deprem bölgesine ulaştırılmak üzere 24 saat mesaiye başladı. Trabzon'daki fırınlar bir gecede hazırladıkları 4 TIR ekmeği bölgeye yolladı. Meslek liselerinde de öğrenciler depremzedeler için ekmek yaptı.Antalya'da yaşayan Rus ve Ukraynalılar da hem oluşturulan yardım merkezlerinde gönüllü çalıştı, hem de bağışlarda bulunrdu. Türkiye Bisiklet Federasyonu ise 400 bin TL nakit yardımı ve 500 mont ve giysi gönderdi.Dünyaca ünlü sosyal medya fenomenleri iShowSpeed, elraenn (Tuğkan Gönültaş), jahrein (Ahmet Sonuç), Levent Balım (Levo) ve KendineMüzisyen deprem bölgeleri için yardım topladı. Levo izleyicileri ile birlikte 500 bin TL bağış topladığını duyurdu.ÜÇ ARKADAŞ 1 MİLYON TOPLADIKonya'da bir araya gelen Ali Öztaş, Tayfun Taşkıran ve Hamza Aras sosyal medyadan yaptıkları çağrıyla deprem bölgesi için 1 milyon lira toplayarak, 1 TIR un, 1 TIR battaniye, 1 TIR su, 1 TIR çocuk bezi, mama, süt ve temel gıda malzemelerini deprem bölgesini gönderdi.GÖNÜLLÜLER HAVALİMANINA AKIN ETTİProfesyonel ekipler ve sağlık personeline öncelik verilirken yardım gönüllülerinin deprem bölgesine sevki THY'nin uçaklarıyla aralıksız bir şekilde devam ediyor.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, '06.00 itibarıyla İstanbul'umuzdan 73 uçak ile 12 bin 752 personelimiz ve AFAD Gönüllülerimiz, başta Hatay olmak üzere deprem bölgesine sevk edildi.Hakkınız ödenmez, minnettarız' dedi. İstanbul Havalimanı özel itfaiye yangın söndürme ekibi ARFF Grubu'da organize olarak yardım için havalimanındaki yerini aldı.Profesyonel yangın söndürme ekipleri olduklarını belirten grup üyeleri, AFAD kontrolünde deprem bölgesindeki illere giderek çalışma yapacaklarını kaydetti.THY, yardımların bölgeye ulaşması için de kargo uçaklarıyla seferler düzenlendiğini duyurdu.THY ayrıca Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ çıkışlı tüm uçuşların fiyatlarını 13 Şubat'a kadar 100 lira olarak sabitlediğini de duyurdu.81 İLDE KAN VERME YARIŞI81 il ve ilçelerde Kızılay'ın çağrısı üzerine vatandaşlar kan vermek için sabahın erken saatlerinden itibaren sıraya girdi.Vatandaşlar kan merkezleri önünde soğuk ve yağışlı havaya rağmen uzun kuyruklar oluşturdu. Kerim Yavuz adlı bir vatandaş, 'Hem beyaz kan verdim hem de kırmızı.Yine veririm, yine vereceğim. Yeter ki canlar sağolsun' dedi.KURTARMA ÇALIŞMALARI İÇİN İŞ MAKİNELERİTOKİ 81 ildeki şantiyelerinden bin 180 konteyner, 294 kamyon, 153 ekskavatör, 11 dozer, 12 vinçli kamyon, 39 lastik yükleyici, 6 panel yükleyici, 6 akaryakıt tankeri, 18 lastikli ekskavatör, 85 beko loder, 9 mini loder gönderdi.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 85, Denizli Büyükşehir Belediyei bölgeye 32 iş makinesi ve araç yolladı. İstanbul Havalimanı işletmesi İGA 42 iş makinesini bölgeye yolladı.MİNİK BEDENLERİN KOCAMAN YÜREĞİGölcük'te 17 Ağustos felaketinden 14 yıl sonra dünyaya gelse de hiç görmediği depremin acılarıyla büyülen 10 yaşındaki Hayrunnisa, harçlıklarını biriktirdiği bardağı alıp, Gölcük Belediyesi'ne koştu.Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde, 11 yaşındaki Kübra Ovalı da harçlıklarını biriktirdiği para dolu kumbarasını bağışladı.Bursa'da 6 yaşındaki Tuana Şahin, harçlıkları ile marketten alabildiği kadar bisküvi alıp pembe çantasıyla AFAD'a teslim etti.Yalova'da bağışlanan eşyalar arasından ise bir şehit annesinin üzerine, 'Şehidin giyemediği çoraplar' notu yazdığı paket çıktı.Antalya'da minik Lina ise, 'Lina'dan sevgilerle. Hep yanınızdayız. Umarım oyuncaklarım sizi biraz olsa da mutlu eder' notu yazdı.Düzce'de geçen 23 Kasım'daki depremi yaşayan 9 yaşındaki Alparslan Efe Demir ise 'Harçlıklarımı oradaki çocuklara göndermeye karar verdim.Ben burada çikolata almasam da olur. Oradaki çocuklar üşümesin, aç kalmasın' notuyla Kızılay'a bağış yaptı.