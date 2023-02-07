İstanbul'da enkaz altındakileri arayarak kandıran 2 şüpheli yakalandı

Türkiye felaketi yaşıyor...Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğünde korkunç bir deprem yaşandı.Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman ve Hatay gibi illerde hissedilen deprem, adeta yıkıma yol açtı.Türkiye yaralarını sarmak isterken, bazı insanlıktan nasibini almamış kişiler yaptıkları provakatif girişimlerle mücadeleye sekte vurma derdindeler.İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, depremde kendilerini arama kurtarma ekibi olarak tanıtan ve yardım edeceklerini söyleyen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.Ekipler, enkaz altında kalanları internet programı üzerinden arayan Mesut B. ve Yunus S'yi gözaltına aldı.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.