İstanbul'da enkaz altındakileri arayarak kandıran 2 şüpheli yakalandı
Kahramanmaraş merkezli depremde enkaz altında kalanları internet üzerinden arayarak kandıran 2 şüpheli İstanbul'da yakalandı.
Türkiye felaketi yaşıyor...
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğünde korkunç bir deprem yaşandı.
Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman ve Hatay gibi illerde hissedilen deprem, adeta yıkıma yol açtı.
Türkiye yaralarını sarmak isterken, bazı insanlıktan nasibini almamış kişiler yaptıkları provakatif girişimlerle mücadeleye sekte vurma derdindeler.
Emniyet çalışma başlattı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, depremde kendilerini arama kurtarma ekibi olarak tanıtan ve yardım edeceklerini söyleyen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
2 kişi gözaltına alındı
Ekipler, enkaz altında kalanları internet programı üzerinden arayan Mesut B. ve Yunus S'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğünde korkunç bir deprem yaşandı.
Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman ve Hatay gibi illerde hissedilen deprem, adeta yıkıma yol açtı.
Türkiye yaralarını sarmak isterken, bazı insanlıktan nasibini almamış kişiler yaptıkları provakatif girişimlerle mücadeleye sekte vurma derdindeler.
Emniyet çalışma başlattı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, depremde kendilerini arama kurtarma ekibi olarak tanıtan ve yardım edeceklerini söyleyen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
2 kişi gözaltına alındı
Ekipler, enkaz altında kalanları internet programı üzerinden arayan Mesut B. ve Yunus S'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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