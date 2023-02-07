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Enkazdan çıkarılıp kaybolan Süleyman'dan sevindiren haber! Mucize bebek bulundu

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve yüreklerimizi yakan depremle mücadele sürerken bir güzel haber de kayıp bebek Süleyman'dan geldi. Enkaz altından çıkarıldıktan sonra kaybolan Süleyman Alpaslan'la ilgili sevindiren bilgiyi annesi duyurdu. Anne Sema Yeşilağaç, "Oğlumu bulduk çok şükür. İyi bir aileye denk gelmiş. Allah herkesten razı olsun" dedi.

Enkazdan çıkarılıp kaybolan Süleyman'dan sevindiren haber! Mucize bebek bulundu
Ekleme: 7.02.2023 - 22:27 Güncelleme: 7.02.2023 - 22:37 / Editör: Ozge Selin
Enkazdan çıkarılıp kaybolan Süleyman'dan sevindiren haber! Mucize bebek bulundu
Hatay'da deprem sonrası birçok mahalle yerle bir olurken, 15 aylık bebek Süleyman Alpaslan'ın ailesi ile birlikte yaşadığı Antakya Atatürk Caddesi Oval Apartmanı da çöktü.

ENKAZDAN ÇIKARILIP SİVİL BİR ARACA TESLİM EDİLDİ

Apartmanın 7. katında bulunan Süleyman bebek enkaz altından dün saat 11.00 sıralarında sivil bir asker tarafından çıkarılmıştı. Avukat baba Tuncay Alpaslan büyük bir sevinç yaşarken, Süleyman bebek hastaneye götürülmek üzere sivil bir araca teslim edilmişti.

Enkazdan çıkarılıp kaybolan Süleyman'dan sevindiren haber! Mucize bebek bulundu

BİR DAHA HABER ALAMAMIŞLARDI

Ancak baba Tuncay Alpaslan oğlundan bir daha haber alamadı. Yetkililerden yardım isteyen baba Tuncay Alparslan, 'Diğer çocuğumu ekiplerle birlikte enkaz altından çıkardık.

Enkazdan çıkarılıp kaybolan Süleyman'dan sevindiren haber! Mucize bebek bulundu

Daha sonra Süleyman'ı enkazdan bir sivil asker çıkardı. Hastaneye götürülmek üzere sivil bir araca teslim edildi.

Enkazdan çıkarılıp kaybolan Süleyman'dan sevindiren haber! Mucize bebek bulundu

Ancak hastanelere aradık. Hiçbir şekilde oğluma ulaşamadım.' demişti.

ANNE SEVİNDİREN HABERİ DUYURDU

Minik Süleyman'dan güzel haber geldi. Süleyman'ın annesi Sema Yeşilağaç, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla sevindiren haberi duyurdu.

Enkazdan çıkarılıp kaybolan Süleyman'dan sevindiren haber! Mucize bebek bulundu

Yeşilağaç 'Oğlumu bulduk çok şükür. Allah herkesten razı olsun çok iyi bir aileye denk gelmiş benim yavrum. Allah onlardan da sizlerden de razı olsun' dedi.

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