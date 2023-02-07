Deprem bölgesinde 7 bin 500 Mehmetçik görev yapıyor...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerindeki 7.7 ile 7.6 büyüklüğünde depremlerde can kayıpları, yaralı sayısı ve yıkılan binalar binleri geçti.10 şehir, büyük felaketi yaşadı.Bölgelerde, ekiplerin arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, kahraman Mehmetçik de afet bölgesine intikal etti.Bölgede çalışmalara değinen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şu ifadeleri kullandı:Şu ana kadar 2 bin 600 kurtarma personeli ve 78 araç yerine ulaştırılmıştır. Sahada helikopterler ve TİHA'larımız dahil 75 araç var.Tüm bölgelerde 7 bin 500 Mehmetçik bölgede. Yarın da bin 500 Mehmetçik bölgedeki çalışmalara dahil olacak.Batıdan toplam 9 komando taburunu bölgeye sevk ediyoruz. Kıbrıs'ta bulunan 4 taburumuz da bölgeye gelecek.Bakan Akar, ayrıca depremzede vatandaşlar için askeri birliklerin açıldığını da belirtti:Deprem bölgesinde bulunan bütün birlik, karargah ve garnizonlar da tamamen sivil vatandaşlara açılmış durumda.