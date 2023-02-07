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Bahçeli'den Kahramanmaraş'taki depreme ilişkin açıklama: Gün, birlik, beraberlik ve kenetlenme günüdür

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Devletin bütün imkanlarını seferber ettiğini belirten Bahçeli, "Gün, birlik, beraberlik ve kenetlenme günüdür. Zorlukları muhakkak aşacağız." dedi. Bahçeli, depremle ilgili sosyal medya üzerinden provokasyon yapanlara da göz yumulmayacağını sözlerine ekledi.

Bahçeli'den Kahramanmaraş'taki depreme ilişkin açıklama: Gün, birlik, beraberlik ve kenetlenme günüdür
Ekleme: 7.02.2023 - 10:32 Güncelleme: 7.02.2023 - 10:57 / Editör: Ozge Selin
Bahçeli'den Kahramanmaraş'taki depreme ilişkin açıklama: Gün, birlik, beraberlik ve kenetlenme günüdür
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar:

"ARTÇI SARSINTILAR KESİNTİSİZ ŞEKİLDE DEVAM ETMEKTEDİR"

"Gündemimizin yegane konusu depremdir. Bu gerçeği değiştirmemiz imkansızdır. Coğrafyamızı yok saymamız mümkün değildir. Dün sabaha karşı saat 4.17'de Kahramanmaraş'ta 7.7 şiddetinde deprem meydana gelmiş. Kahramanmaraş'ın yanı sıra çok sayıda ilde hissedildi. Yine dün Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 12.24'de 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Artçı sarsıntılar kesintisiz şekilde devam etmiştir.

"İKİ BÜYÜK DEPREMDE AĞIR BİLANÇO ORTAYA ÇIKTI"

İki büyük depremde ağır bilanço ortaya çıktı. Gün, birlik, beraberlik ve kenetlenme günüdür.

Zorlukları muhakkak aşacağız. Devlet ve hükümet deprem bölgesinde teyakkuzdadır. MHP arama kurtarma mücadelesine sonuna kadar destek sağlayacak, hükümetin yanında olacaktır. Sükunet, metanet ve cesaretimizi kaybetmemeliyiz.

"VANDALLARA, ÇIKARCILARA KESİNLİKLE GÖZ YUMMAYACAĞIZ"

Normal zamanlardaki gibi mesnetsiz eleştirilerin sahneleneceği bir zamanda değiliz. Provokasyon peşinde koşan vandallara, çıkarcılara, utanmazlara kesinlikle göz yummayacağız.

Bu da geçecektir. Allah bizimledir. Bu çilemizde bitecektir. Çankırı'da yapmayı planladığımız açık hava toplantımızı deprem nedeniyle başka bir tarihe erteledik."
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