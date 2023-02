Prof. Ahmet Ercan yanıtladı: Maraş'taki deprem, İstanbul'u tetikler mi?

Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen, ancak Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da da yıkıma ve can kaybına yol açan deprem sonrası değerlendirmelerde bulundu.Haber Global yayınında konuşan Ercan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin beklenen büyük Marmara depremine etkisi olup olmayacağını yorumladı:'Herkes merak ediyor çünkü 5 kişiden biri İstanbul'da yaşıyor. Bu deprem, İstanbul'da bir depremi tetiklemez. Marmara gergin değil. Marmara'nın deprem için 6 milyar gigatonluk bir güce ihtiyacı var. Bu güç Marmara'da toplanmış değil.O nedenle 24 yıldır benim dışımdaki arkadaşlar her an deprem olabilir demesine rağmen bu deprem olmadı çünkü gergin değil Marmara... Depremciklerin gergin olması o bölgenin gergin olduğunu göstermez. Depremcikler, o bölgedeki gerginliğin birikmekte olduğunu gösterir.'Ercan, Kahramanmaraş depremi konusunda da 'Deprem en kötü koşullarda oluşmuştur. 1. kara kış, dondurucu soğuk, 2. İnsanlar evlerinde uyurken, 3. Toplum geçim sıkıntısı çekerken... Felaket çok büyük Ulusa el ele olalım. Kimse kimseden yakınmasın. Yardımcı olalım' yorumunu yaptı.