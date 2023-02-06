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Kahramanmaraş'ta 7.4'lük deprem! Başkan Erdoğan'dan ilk açıklama: Tüm birimler teyakkuz halinde

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4'lük depremin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u arayarak bilgi aldı. Başkan Erdoğan, depreme ilişkin sosyal medya hesabından "Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve ülkemizin pek çok yerinde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir." açıklamasında bulundu.

Ekleme: 6.02.2023 - 07:04 Güncelleme: 6.02.2023 - 07:05 / Editör: Ozge Selin
Kahramanmaraş'ta 7.4'lük deprem! Başkan Erdoğan'dan ilk açıklama: Tüm birimler teyakkuz halinde
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti.

7,4 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.



BAŞKAN ERDOĞAN TELEFONLA BİLGİ ALDI

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4'lük depremin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u arayarak bilgi aldı.

"TÜM BİRİMLERİMİZ AFAD KOORDİNASYONUNDA TEYAKKUZ HALİNDE"

Başkan Erdoğan, depreme ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu:

"Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve ülkemizin pek çok yerinde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir.

Depremden etkilenen bölgelere arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle sevk edilmiştir. İçişleri ve Sağlık Bakanlığımız, AFAD, Valiliklerimiz ve diğer tüm kurumlarımız çalışmalarına hızla başlamıştır. Depremden etkilenen bölgelere arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle sevk edilmiştir. İçişleri ve Sağlık Bakanlığımız, AFAD, Valiliklerimiz ve diğer tüm kurumlarımız çalışmalarına hızla başlamıştır.

Biz de yaşanan deprem sonrası başlatılan çalışmaları koordine ediyoruz. Yaşadığımız bu felaketi inşallah hep birlikte en kısa sürede ve en az hasarla atlatmayı temenni ediyor, çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

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