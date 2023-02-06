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Deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler

Ülkemizde meydana gelen geniş ölçekli son deprem, ölümlerle sonuçlanan sarsıntıya karşı gerekli tedbirlerin alınmasının zorunluluğunu hatırlattı.

Ekleme: 6.02.2023 - 09:55 Güncelleme: 6.02.2023 - 10:10 / Editör: Ozge Selin
Deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler
Kahramanmaraş'taki ölümcül deprem, sarsıntı anında ve ardından ne şekilde davranılması gerektiğini yeniden gündeme getirdi.

Afet öncesinde, esnasında ve sonrasında yerine getirilmesi gereken birçok eylem bulunuyor.

Deprem çantası hazırlığı
Hazırlanan deprem çantasında yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve çabuk bozulmayan gıdaların yer alması büyük önem arz ediyor.

İç çamaşırı, çorap, yağmurluk ve iklime uygun giysilerin çantada bulunması gerekiyor. Hijyen malzemeleri olarak da sabun ve dezenfektanlar, diş fırçası ve macun, ıslak mendil, tuvalet kağıdı gibi maddeler sıralanıyor.

Kritik belgelerin hazır bulundurulmasının önemi
Kimlik kartları, tapu, sigorta, ruhsat belgeleri, zorunlu deprem poliçesi, diplomalar, pasaport, banka cüzdanı gibi önemli belgelerin fotokopilerinin de hazır halde tutulması önemli.

Deprem anında uzak durulması gereken davranışlar
Panik yapmamak, ellerle başı ve enseyi kapatmak, pencereler ve kişiye zarar verebilecek eşyalardan uzak durmak, depremde hayat kurtaran davranışlar olarak öne çıkıyor.

Çök-Kapan-Tutun
Ayrıca, sarsıntı bitmeden dışarı çıkmaya çalışmamak, elektrik düğmelerine dokunmamak, asansörleri ve merdivenleri kullanmamak da diğer maddeler arasında.

Sağlam bir nesnenin yanında 'Çök-Kapan-Tutun' hareketlerinin yapılması, olası can kaybı ve yaralanmaların önüne geçmede etkili olabiliyor.

Deprem sonrası yapılması gerekenler
Sarsıntının ardından elektrik, gaz, su vanalarının kapatılması, emniyetten emin olunduktan sonra binanın terk edilmesi, kıyı bölgelerinde yaşayanların sahilden uzaklaşıp yüksek yerlere çıkması, afet ve acil durum çantasıyla toplanma bölgesine gidilmesi gerekiyor.

Araç kullanıldığı sırada yaşanan depremde yapılması gerekenler ise şu şekilde aktarıldı:

Bulunduğunuz yer güvenliyse yolu kapatmadan sağa yanaşıp durun. Elektrik direk ve kablolarından uzak bir yer seçin. Üst geçitlerde, köprü altlarında ya da üzerinde veya tünel içinde durmayın.
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