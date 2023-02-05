THY'den yolculara önemli uyarı: 170 sefer iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY) İstanbul’da etkili olmaya başlayan olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yarın yapacağı 170 seferini iptal ettiğini duyurdu.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün Twitter hesabından İstanbul kalkışlı-varışlı seyahati bulunan yolculara yaptığı bilgilendirmede 6 Şubat 2023 tarihinde, olumsuz hava koşullarına bağlı kar yağışı beklentisi nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkışlı-varışlı 76'sı iç hat olmak üzere toplam 152 seferin, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı-varışlı 18 seferin Meteorolojik Acil Durum Komitesi(MADKOM) tarafından alınan kısıtlama kararı gereği iptal edildiğini duyurdu.Üstün yolcuların uçuşları ile ilgili güncel bilgiyi https://www.turkishairlines.com/tr-int/istanbulda-yasanan-hava-muhalefeti adresinden kontrol etmelerini istedi.