  • USD: 18,79 - 18,83
  • EURO: 20,52 - 20,55
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

THY'den yolculara önemli uyarı: 170 sefer iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY) İstanbul’da etkili olmaya başlayan olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yarın yapacağı 170 seferini iptal ettiğini duyurdu.

Ekleme: 5.02.2023 - 20:55 Güncelleme: 5.02.2023 - 20:59 / Editör: Ozge Selin
THY'den yolculara önemli uyarı: 170 sefer iptal edildiTHY Basın Müşaviri Yahya Üstün Twitter hesabından İstanbul kalkışlı-varışlı seyahati bulunan yolculara yaptığı bilgilendirmede 6 Şubat 2023 tarihinde, olumsuz hava koşullarına bağlı kar yağışı beklentisi nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkışlı-varışlı 76'sı iç hat olmak üzere toplam 152 seferin, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı-varışlı 18 seferin Meteorolojik Acil Durum Komitesi(MADKOM) tarafından alınan kısıtlama kararı gereği iptal edildiğini duyurdu.

THY'den yolculara önemli uyarı: 170 sefer iptal edildi

Üstün yolcuların uçuşları ile ilgili güncel bilgiyi https://www.turkishairlines.com/tr-int/istanbulda-yasanan-hava-muhalefeti adresinden kontrol etmelerini istedi.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Hulusi Akar: Şehitlerimiz var
Türkiye'yi yasa boğan deprem dünyanın manşetlerinde! Hepsi tek bir noktaya dikkat çekti
Bakan Dönmez son durumu paylaştı: Elektrik ve doğal gaz hatlarında hasar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan AFAD Başkanlığı'nda
Putin’den Erdoğan’a yardım teklifi!
AK Partili Milletvekili ve ailesi enkaz altında kaldı
Kahramanmaraş depremi sonrası Fuat Oktay'dan ilk açıklama! 300'e yakın vefat eden 2 bin 500'e yakın yaralı...
MSB, Kahramanmaraş depremiyle ilgili açıklama yaptı
Kahramanmaraş, Osmaniye, Şanlıurfa, Malatya'dan peş peşe acı haberler: Can kaybı artıyor
BOTAŞ'tan son dakika açıklamalar: Gaz akışı durduruldu!
Kahramanmaraş’ta deprem sonrası Türkiye’ye destek mesajları! Uluslararası yardım açıklamaları birbiri ardına geliyor
Suriye Sağlık Bakanlığı: Depremde 237 kişi hayatını kaybetti
Türkiye 7.4'lük depremle sarsıldı! Diyarbakır'da acı bekleyiş: Kardeşim tepki veriyor, sesi geliyor!
Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun: Sayı vermemiz mümkün değil, durum ciddi
Prof. Ahmet Ercan yanıtladı: Maraş'taki deprem, İstanbul'u tetikler mi?
Gaziantep Valisi Davut Gül: 531 göçük oluştu
Kahramanmaraş'ta 7.4'lük deprem! AK Partili Hüseyin Yayman: İki abim, eşleri, ablam, eniştem, çocukları enkazın altında
Deprem bölgesi için iki hayati çağrı: Telefon ve araçları kullanmayın
Deprem sonrası Malatya'dan ilk görüntüler
Türkiye seferber oldu! Arama kurtarma ekipleri deprem bölgelerine gönderiliyor
Deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler

Deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler

Kahramanmaraş depremi sonrası kurtarma çalışmaları zorlu hava koşullarında sürüyor! Meteoroloji il il hava durumunu açıkladı

Kahramanmaraş depremi sonrası kurtarma çalışmaları zorlu hava koşullarında sürüyor! Meteoroloji il il hava durumunu açıkladı

Kandilli'den açıklama: 17 Ağustos'tan sonraki en büyük deprem

Kandilli'den açıklama: 17 Ağustos'tan sonraki en büyük deprem

Meteoroloji'den deprem bölgesi için sarı ve turuncu kodlu kar uyarısı!

Meteoroloji'den deprem bölgesi için sarı ve turuncu kodlu kar uyarısı!

WhatsApp'a yeni özellikler geliyor

WhatsApp'a yeni özellikler geliyor

Diyarbakır'da bir kuzu 6 bacaklı doğdu

Diyarbakır'da bir kuzu 6 bacaklı doğdu