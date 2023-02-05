Melih Gökçek'ten önemli açıklamalar...

Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, Beyaz TV ekranlarında Melisa Bağcı'nın sunduğu 'Akılda Kalsın' programına konuk oldu.Melih Gökçek'in açıklamalarından satır başları şu şekilde;'Ankara hava kirliliği yaşamaya başladı, ABB'de şirketler iflas etti, su kalmadı, trafiği felç etti çünkü beceriksiz ve durup durup ANKAPARK'a sarıyor.''Mansur Yavaş'ın 2 senesi kaldı Allah'ın izniyle Ankara'yı alacağız ve tekrar burayı yaşatacağız.'