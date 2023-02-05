İzmir açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem
Dün gece İstanbul'da yaşanan 3 büyüklüğündeki depremin ardından, bu sabah da İzmirliler güne depremle başladı. İzmir açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İzmir yine sallandı...
Gaziemir ilçesinde saat 09:18'de bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin büyüklüğünü 3.1 olarak belirledi.
İzmir'de ve çevre illerde hissedilen depremin derinliği ise 9 kilometre olarak kaydedildi.
Olumsuz bir durum yok
Yaşanan deprem sonucunda şu ana herhangi olumsuz durum saptanmadı.
İstanbullular gece yakalandı
Dü gece de İstanbul'da 3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
Gece 03.15 sularında Kağıthane merkezli depremde vatandaşlar büyük bir panik yaşadı.
Kısa süreli deprem Avrupa Yakası'ndaki birçok ilçede hissedildi.
Olumsuz bir durum yaşanmadı
AFAD yaptığı açıklamada 112 AÇM ve AFAD haber merkezine herhangi bir olumsuz ihbar gelmediğini açıkladı.
Gaziemir ilçesinde saat 09:18'de bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin büyüklüğünü 3.1 olarak belirledi.
İzmir'de ve çevre illerde hissedilen depremin derinliği ise 9 kilometre olarak kaydedildi.
Olumsuz bir durum yok
Yaşanan deprem sonucunda şu ana herhangi olumsuz durum saptanmadı.
İstanbullular gece yakalandı
Dü gece de İstanbul'da 3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
Gece 03.15 sularında Kağıthane merkezli depremde vatandaşlar büyük bir panik yaşadı.
Kısa süreli deprem Avrupa Yakası'ndaki birçok ilçede hissedildi.
Olumsuz bir durum yaşanmadı
AFAD yaptığı açıklamada 112 AÇM ve AFAD haber merkezine herhangi bir olumsuz ihbar gelmediğini açıkladı.
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