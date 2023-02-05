İngiliz The Guardian'dan küstah çağrı: Hedefte yine Başkan Erdoğan var!

Amerikan Foreign Policy dergisi, The Economist dergisi, Bloomberg, Alman STERN, Washington Post ve son olarak The Guardian... Türkiye, tarihinin en kritik seçimine doğru yaklaşırken yabancı basın kuruluşları çarpıtılmış ve yalan haberleriyle algı operasyonu peşinde. Türkiye ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan skandal makalelere bir yenisi daha eklendi."ARTIK CEZASI KALAMAZ"İngiliz The Guardian'ın 'Türkiye'nin iki yüzlü 'padişahı' batının dostu değil' başlıklı yazısında Türkiye'nin güvenirliliğini yitirdiği öne sürüldü. Yazıda 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO ve demokratik ilkelere karşı giderek artan düşmanca tutumu artık cezasız kalamaz' ifadesine yer verildi."GÜVENİRLİLİĞİ SONA ERDİ"Makalenin yazarı Simon Tisdall yazısında, Türkiye'nin Avrupa, Asya ve Ortadoğu'nun birleşme noktasında önemli bir etkiye sahip olduğunu belirtirken "Yine de, asabi sultan cumhurbaşkanının yurtiçinde ve yurtdışında yirmi yılı aşkın bir süredir izlediği, giderek artan saldırgan, otoriter ve bölücü politikalar, tüm varsayımları alt üst etti. Güvenilir bir Batılı müttefik olarak Türkiye'nin güvenilirliği ve yararlılığı neredeyse sona ermiştir." ifadelerini kullandı.BATI'YA SKANDAL ÇAĞRI'Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya katılma girişimini engellemesi, düşmanca davranışın en son ve korkunç örneğidir' denilen yazıda şu soru soruldu: "İki yüzlü Recep Tayyip Erdoğan'ın Batı dostu olmadığını kabul edip ona göre cezalandırmanın zamanı geldi mi?"NUMAN KURTULMUŞ'TAN SERT TEPKİAK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Batı'nın artan saldırılarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. The Guardian'ın skandal makalesine tepki gösteren Numan Kurtulmuş, bu tür haberleri şiddetle kınadıklarını ve reddetiklerini belirtti.Kurutlmuş şu ifadeleri kullandı:"Avrupa'nın ve Batı'nın her yanını saran İslam düşmanlığına, Türkiye karşıtlığına ses çıkarmayanların terör örgütlerinin diliyle ülkemize ve Cumhurbaşkanımıza saldırmaları, her geçen gün dozu artan bu ikiyüzlü yaklaşımları Türkiye'nin doğru yolda olduğunun açık bir göstergesidir.The Guardian'da ülkemiz ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan hakkında yayınlanan yazı; gazetecilik ve diplomasi ilkelerini çiğneyen, nefret esaslı ahlaksız bir tetikçi "muhabir"in hezeyanlarıdır.Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsında Türkiye Cumhuriyeti'ne, demokrasisine ve halkına yönelik bu menfur ve küstah dili sahibine iade ediyor ve yükselen Türkiye'den korkmaya devam edin diyoruz…"