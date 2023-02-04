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Terör örgütü DEAŞ’a operasyon: 15 şüpheli tutuklandı

İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün tespitlerinin ardından terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları saptanan 15 kişi gözaltına alındı ve tutuklandı.

Ekleme: 4.02.2023 - 22:48 Güncelleme: 4.02.2023 - 23:17 / Editör: Ozge Selin
Terör örgütü DEAŞ’a operasyon: 15 şüpheli tutuklandıİstanbul Emniyeti'ne bağlı olan İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri; Türkiye Cumhuriyeti Stockholm Büyükelçiliği'nin önünde Kuran-ı Kerim yakılması olayının ardından terör örgütü DEAŞ'ın sözde Horasan Vilayeti'nin (ISKP) sözde lider kadrosu tarafından İstanbul'da bulunan İsveç ve Hollanda Başkonsoloslukları ile Hristiyan ve Musevi vatandaşlara ait ibadethanelere yönelik terör saldırısı talimatı verildiğini tespit etti.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 15 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin terör örgütü DEAŞ ile bağlantılarının bulunduğu fakat başkonsolosluklar ile Hristiyan ve Musevi vatandaşlara ait ibadethanelere yönelik somut bir tehditlerinin tespit edilemediği ifade edildi. 15 şüpheli de tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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