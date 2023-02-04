Son bir haftada 2 bin 440 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşıma göre, yurt genelinde 27 Ocak-2 Şubat haftasında 638'i Afganistan, 67'si Pakistan, 1576'sı diğer uyruklardan olmak üzere 2 bin 281 düzensiz göçmen yakalandı.Yasa dışı yollardan ülkeye girdikleri tespit edilip yakalanan 837'si Afganistan, 283'i Pakistan, 1320'si diğer uyruklardan olmak üzere 2 bin 440 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.Yılbaşından bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı ise 11 bin 11 oldu.Aynı dönemde 5 bin 98 düzensiz göçmenin Türkiye'ye girişi engellendi. Geri gönderme merkezlerinde 4 bin 756'sı Afganistan, 3 bin 456'sı Pakistan ve 11 bin 369'u diğer uyruklardan olmak üzere 19 bin 581 düzensiz göçmen kalıyor.Terke davet kapsamında işlemleri devam eden düzensiz göçmen sayısı ise 504 olarak kayıtlara geçti.