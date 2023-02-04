Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 3 terörist öldürüldü.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği açıkladı..
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 'Terörist neredeyse hedef orası. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, silahlarıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız.' ifadesi kullanıldı.
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