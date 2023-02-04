Hava ulaşımında 5 Şubat alarmı: Sefer iptalleri yaşanabilir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre İstanbul'da 5 Şubat Pazar günü yoğun kar yağışı bekleniyor. Ulaşımı da etkilemesi beklenen kar uyarısının ardından Türk Hava Yolları ise beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yolcularına seferlerini kontrol etmeleri uyarısında bulundu.