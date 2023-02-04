Diyarbakır-Şanlıurfa yolunda buzlanma sonucu yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Diyarbakır-Şanlıurfa yolunda buzlanma sonucu yolcu otobüsünün devrildiği kazada 4'ü ağır 30 kişi yaralandı.
Mehmet Faysal Işık yönetimindeki 41 EF 995 plakalı yolcu otobüsü, Diyarbakır - Şanlıurfa kara yolunun 36'ıncı kilometresinde, kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampolden düştü.
ÇOK SAYIDA YARALI VAR
Olay yerine polis, jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kazada 4'ü ağır 30 kişi yaralandı. Otobüs içerisinde sıkışan bazı yolcuları bulundukları yerden ekipler çıkardı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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