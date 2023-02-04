CHP'de ileri demokrasi: Kılıçdaroğlu'na 'aday olma' diyen gence yaka paça müdahale ettiler .
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da düzenlenen bir etkinlikte gençlere hitap etti. Konuşması sırasında Kılıçdaroğlu'na "Aday olma" diyerek bağıran bir genç, diğer partililer tarafından yaka paça susturuldu. O anlar saniye saniye kaydedildi. .
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da CHP Gençlik Kolları'nın düzenlediği 'Geleceği Kur Gençlik Festivali'nde açıklamalarda bulundu.
KILIÇDAROĞLU'NA GENÇLİK BULUŞMASINDA PROTESTO: 'ADAY OLMA'
Konuşması esnasında tribünlerde yer alan bir partili genç, Kılıçdaroğlu'na seslenip 'Aday olma' ifadelerini kullandı.
PROTESTOCU GENCİN AĞZINI KAPATIP SUSTURMAYA ÇALIŞTILAR
Gencin sözleri salonda şaşkınlığa neden olurken, kısa sürede diğer partililer tarafından alaşağı edildi. Partililer, 'Aday olma' diyen gencin ağzını elleriyle kapatmaya çalıştı, o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
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