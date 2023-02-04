Başkan Erdoğan, Menderes'in mektubuyla seslendi: Bizim CHP'den farkımız budur...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da toplu açılış töreninde konuştu. Ortak Politikalar Mutabat Metni için 'Avrupa bize aferin diyecek' ifadesini kullanan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a tepki gösteren Başkan Erdoğan, 'Bunların ipleri emperyalist sömürgülerin elinde.' dedi.Başkan Erdoğan, merhum Adnan Menderes'in 'Yeter söz milletindir' sloganını kullanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirerek, 'Bu 'Bay Bay Kemal' hangi yüzle Menderes'in sloganına çöküyor. Rahmetliden sonra bu slogan bize aittir. Sen hangi yüzle bu sloganı sahipleniyorsun?' ifadelerini kullandı.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:'Yaklaşık 1 yıllık aranın ardından tekrardan sizinle bir arada olmaktan memnuniyet duyuyorum. Rabbim kardeşliğimizi daim eylesin diyorum. Rahmetli Menderes'in demokrasi bayrağını kaldırdığı Aydın'ın gönlümüzde farklı bir yeri var.Aydın'a son gelişimizde sizlere rahmetli Menderes'in idamdan önce kendisini Yaslıada'ya kapatanlara ve ardından ipe götürenlere ithafen yazdığı son mektubu okumuştum;'Size dargın değilim. Sizin ve diğer zavallıların iplerinin hangi efendiler tarafından idare edildiğini biliyorum. Onlara da dargın değilim.Kellemi onlara götürdüğünüzde deyiniz ki, 'Adnan Menderes hürriyet uğruna ortaya koyduğu başını on yedi sene içinde almadığınız için sizlere müteşekkirdir.'İdam edilmek için ortada hiçbir sebep yok. Ölüme bu kadar metanetle gittiğimi, silahların gölgesinde yaşayan efendilerinize acaba söyleyebilecek misiniz?Şunu da söyleyiniz ki, milletçe bir gün mutlaka kazanılacak hürriyet mücadelesinde sizi, efendilerinizi yine ben 1950'de olduğu gibi kurtarabilirdim. Dirimizden korkmamalıydınız. Ama şimdi milletle el ele vererek Adnan Menderes'in ölüsü, ölünceye kadar sizleri takip edecek ve bir gün sizi silip süpürecektir. Buna rağmen merhametim sizinledir. Millet sağ olsun.'Menderes'le beraber 592 kişinin yargılandığı Yassıada'yı biliyorsunuz. Biz bu yeri 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' haline getirdik. Bizim CHP'den farkımız bu. Yandaşlarından farkımız bu. Yargılamanın yapıldığı salonu da müze haline dönüştürdük.Bu salonlarda yargılananlardan biri de Ahmet Tevfik İleri'ydi. Yassıada Mahkemesi tarafından önce idama mahkum edilen ardından cezası ömür boyu hapse çevrilen Ahmet Tevfik İleri yattığı Kayseri Cezevinde hastalanmış ardından vefat etmiştir. Merhum İleri, vefatından önce ailesine yazdığı mektupta 'Size, mal, mülk servet bırakamadım. Yalnızda şerefli, namuslu, erkek bir ad bırakabildim' diyor.Darbeciler ülke yönetimini ele geçirince başa getirdikleri Cemal Gürsel'in ilk işi İnönü'yü aramak oldu. Gürsel İnönü'ye 'Emirleriniz bizim için peyrgamber buyruğudur paşam' diyor. CHP budur. CHP'yi iyi tanıyın. Aydın CHP'ye en iyi ideal dersi vermeye hazır mı? İnönü de Gürsel'e 'Büyük iş başardınız' diyerek mukabelede bulunuyor.Tek parti faşistleri ve darbeciler Menderes'i devirmenin sevincini böyle yaşarken, hesap etmedikleri bir şey vardı. Milletimiz Menderes'i her zaman kalbinin bir köşesinde yaşatmış, fırsat bulduğunda onu ayağa kaldırmıştır.Bizim ne cumhuriyetimizi kuruşumuz kolay oldu, ne de kalkınma hamlelerimizi gerçekleştirmemiz kolay oldu. Bu sürecin şahikası AK Parti'nin 20 yıldır ülkemize kazandırdığı eser ve hizmet siyasetidir.14 Mayıs'ta bir kez daha sandıkları patlatmaya var mıyız? Desteğiniz çok önemli, durmak yok yola devam. Milli mücadelenin resmen ilanının adı olarak gördüğümzü 23 Nisan 1920'den Demokrat Parti'nin iktidar olduğu 14 Mayıs 1950'ye, oradan Türkiye'nin Yüzyılı'nın sembolü olacağına inandığımız 14 Mayıs 2023'e kadar ödediğimiz bedelin karşılığını alacağımız bir sürece giriyoruz.Ülkenin tekrar kaos günlerine geri döndürmeye heveslenenlerin karşılarınıa biz Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla çıkıyoruz. Ölüsüne bile tahammül edemedikleri Menderes'in 'Yeter söz milletindir' sloganına çökmeye çalışanlar var. Kim? Bay Bay Kemal. 14 Mayıs, Kemal'in 'Bay Bay' olacağı gündür.İnanıyorum, AK Kadınlar yorulmaz, liderini yalnız bırakmaz. Ve bunlar hazırladıkları program için 'Avrupa bize aferin diyecek' diye övünüyorlar. Bunların ipleri emperyalist sömürgülerin elinde...Bugün de bizim ve ülkemiz aleyhine yöneltilen kara kampanyaların sebebi, bu younları bozmuş özgür ve müreffeh Türkiye'nin yolunu açtığımız içindir. Aydın'dan bir kez daha meydan okuyorum. Türkiye'nin ayaklarına tekrar prangalar vurmayı başaramayacaksınız. Milletimizin kazanımlarını elinden almayı başaramayacaksınız Türkiye Yüzyılı'nın inşasının önüne geçmeyi de başaramayacaksınız.Bu 'Bay Bay Kemal' hangi yüzle Menderes'in sloganına çöküyor. Rahmetliden sonra bu slogan bize aittir. Sen hangi yüzle bu sloganı sahipleniyorsun. 14 Mayıs'ta bunlara öyle çakalım ki bir daha bellerini doğrultamasınlar.'AYDIN SİZDE! NE YAPTINIZ AYDINA'?'Eğitimde şehrimizde 3 bin 430 yeni derslik kazandırdık. 40 adet spor tesisi yaptık. Aydın'da büyükşehri sende... Ne yaptınız Aydın'a? Yaptıklarınızı bir görelim. Sosyal yardımlarda, ihtiyaç sahibi 5 milyar lira tutarında kaynak aktırdık. 4'ü hastane olmak üzere 59 adet sağlık tesisi yaptık. 950 yatakla muhteşem bir eser olacak Aydın Şehir Hastanesi ile birlikte 9 yeni sağlık tesisinin inşası devam ediyor.Aydın'ın bölünmüş yol mesafesini 381 km'ye çıkardık. İzmir Aydın otoyolunu, Aydın çevreyolunu tamamlayarak trafiğe açtık.'Didim Yat Limanı'nı tamamladık. Tarım ve hayvancılıkta, ormancılıkta 5 hidroelektrik santal, 38 sulama tesisi, 16 yer altı depolama tesisi inşa ettik. 548 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. 297 bin dekar araziyi daha sulamaya açacağız.'Başkan Recep Tayyip Erdoğan; altyapı çalışmaları tamamlanan Koçarlı, Germencik, Köşk, Yenipazar ve Sultanhisar ilçelerine ilk doğalgazı verdi.