Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde sahte pasaport hazırladığı ve göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine, vize ve danışmanlık hizmeti veren O.O'nun iş yeri ve evine operasyon düzenledi.Ev ve işyerinde yapılan aramada 6 pasaport fotokopisi, 5 fotoğraf presleme aparatı, tabanca ve 443 tabanca fişeği ele geçirildi.Şüpheli O.O ile iş yerinde çalışan C.K. ve G.Ö, 'göçmen kaçakçılığı yapmak', 'resmi belgede sahtecilik', 'kasten yaralama' ve '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından gözaltına alındı.