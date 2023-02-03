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İzmir Büyükşehir Belediyesinden bir zam daha

Göreve geldiği günden bu yana içme suyuna yüzde 400’e yakın zam yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer geçtiğimiz hafta içme suyunda yüzde 7 indirim yaptı. İndirim haberinin üzerinden 10 gün bile geçmeden bu sefer içme suyuna TÜİK’in açıkladığı aylık ÜFE oranları doğrultusunda yüzde 4,15’lik zam geldi. Yeni tarife 1 Mart tarihinden itibaren geçerli olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden bir zam daha
Ekleme: 3.02.2023 - 16:39 Güncelleme: 3.02.2023 - 16:49 / Editör: Ozge Selin
İzmir Büyükşehir Belediyesinden bir zam daha
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer göreve geldiği Mart 2019'dan bu yana içme suyuna yüzde 400'e varan zam yaptı. Geçtiğimiz yıl içme suyu tarifelerini TÜİK'in her ay açıkladığı ÜFE oranlarına bağlayan Soyer 2022'de içme suyuna 12 kez zam yaparak kırılması güç bir rekora da imza atmış oldu. Böylece yapılan zamla birlikte kentte içme suyunun metreküpü 20 lirayı geçti. İçme suyuna art arda gelen zamlar vatandaşı isyan ettirdi.

GEÇEN AY YÜZDE 7 İNDİRİM YAPTI AMA…

26 Ocak'ta İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü yazılı ve görsel basın yayın kuruluşlarına bülten geçerek içme suyunda yüzde 7 indirime gidildiğini duyurdu. Belediye yapılan indirimden 2 milyon abonenin yararlanacağını belirtti. SABAH Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan genel seçim öncesi açıkladığı indirim kararını 'Göz boyama' başlığı ile manşetine taşıdı.

ÜFE ORANINDA ZAM

Dün yapılan açıklama ile İzmirlinin içme suyundaki indirim sevinci deyim yerindeyse kursağında kaldı. TÜİK aylık ÜFE oranını yüzde 4,15 olarak açıkladı.

1 MART'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Yeni veriler ışığında içme suyuna yüzde 4,15 oranında zam gelecek. Buna göre konutlarda 0-10 metreküp su tarifesi 18 lira 63 kuruştan 19 lira 40 kuruşa çıkacak. Konut dışı 0-10 metreküp su fiyatı ise 37 lira 24 kuruştan 38 lira 74 kuruşa yükselecek. Yeni tarife 1 Mart tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.
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