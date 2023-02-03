Hakkari'de çığ düştü

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Öveç köyü yakınlarında, yoğun kar nedeniyle enerji nakil hatlarında oluşan arıza ekiplerce giderilirken, çalışma yapılan bölgeye çığ düştü. Bu anlar, cep telefon kamerasıyla kaydedildi.

Şemdinli'ye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Öveç köyü yakınlarında, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle enerji nakil hatlarında arıza oluştu. Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri, bölgede arızayı gidermek için çalışma başlattı. Ekipler çalışma yaptığı sırada, alana çığ düştü. Bu anlar ise cep telefon kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Ekiplerin çığ anında bölgeden uzaklaştığı görüldü.