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ABD ile Çin arasında 'casus balon' krizi! Blinken, Pekin ziyaretini erteledi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Çin'e ait "casus balon"un ABD hava sahasında tespit edilmesinin ardından Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın gelecek hafta yapacağı Pekin ziyaretinin ertelediğini açıkladı.

ABD ile Çin arasında 'casus balon' krizi! Blinken, Pekin ziyaretini erteledi
Ekleme: 3.02.2023 - 20:17 Güncelleme: 3.02.2023 - 20:30 / Editör: Ozge Selin
ABD ile Çin arasında 'casus balon' krizi! Blinken, Pekin ziyaretini erteledi
İsminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Bakan Blinken'in Pekin seyahatine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yetkili, 'Başkan (Joe) Biden ile Devlet Başkanı Şi (Cinping) arasında geçen kasım ayında Bali'de yapılan görüşmenin ardından, Dışişleri Bakanlığı ve diğer kurumlar, Bakan Blinken'in bu ay Pekin'e yapacağı önemli ve anlamlı bir geziye hazırlanmak için Çinli mevkidaşlarıyla yoğun bir şekilde çalıştı.' dedi.

ABD ile Çin arasında 'casus balon' krizi! Blinken, Pekin ziyaretini erteledi

CASUS BALON PLANLARI DEĞİŞTİRDİ

Bakanın iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm unsurlarını kapsayacak geniş kapsamlı bir gündemi ele almak için bu gece Pekin'e gitmek için hazır olduğunu belirten yetkili, ancak ABD Savunma Bakanlığının ABD hava sahasında Çin'e ait yüksek irtifa gözetleme balonu tespit ettiğini ve bunun planları değiştirdiğini söyledi.

Yetkili, 'Bu konu hakkında Çin hükümeti ile çeşitli düzeylerde doğrudan iletişim kurduk. Bakan ve Müsteşar Yardımcısı (Wendy Sherman) Blinken'ın ziyaretinin erteleme kararı alındığı mesajını çarşamba akşamı açık ve doğrudan Çin'in Washington merkezli üst düzey yetkililerine iletti. Aynı mesaj Pekin'deki üst düzey yöneticilere de iletildi.' ifadelerini kullandı.

ABD ile Çin arasında 'casus balon' krizi! Blinken, Pekin ziyaretini erteledi

'BLİNKEN'İN ÇİN'E SEYAHAT ETMESİ İÇİN KOŞULLARIN UYGUN OLMADIĞI SONUCUNA VARDIK'

ABD'nin söz konusu balon hakkında müttefiklerini de bilgilendirdiğini ifade eden üst düzey yetkili, şöyle konuştu:

'Çin'in özür beyanını not ettik, ancak bu balonun hava sahamızda bulunması egemenliğimizin yanı sıra uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. Ve bu kabul edilemez. Kurumlar arası ortaklarımızla ve Kongre ile yaptığımız istişarelerden sonra, şu anda Bakan Blinken'in Çin'e seyahat etmesi için koşulların uygun olmadığı sonucuna vardık. Sahip olduğumuz en karmaşık ikili ilişkiyi sorumlu bir şekilde yönetmek için diplomasiye inanıyoruz.'

Yetkili, koşullar uygun olduğunda Bakanın ilk fırsatta Çin'e seyahat etmek istediğini ve Çin ile iletişim kanallarını açık tutmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Bu olayın Çin ile ABD arasında önemli bir kriz olup olmadığı sorusunu yanıtlamaktan kaçınan yetkili, olayın 'kabul edilemez ve sorumsuz bir olay olduğu' konusunda Çin'e net bir şekilde mesaj verdiklerini yineledi.

Çin, ABD hava sahasında bazı hassas askeri tesislerin üzerinde uçtuğu tespit edilen, savunma yetkililerinin 'istihbarat amaçlı' olduğundan şüphelendiği yüksek irtifa balonunun Çin'e ait olduğunu kabul etmişti.

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