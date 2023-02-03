2023 ocak ayı enflasyonu açıklandı

Enflasyondaki düşüş sürüyor...Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı.Ekonominin en önemli verilerinden biri olan ve piyasanın merakla beklediği veriler TÜİK'in resmi web sitesinde yayınlandı.Hükümetin yüzde 20'nin altını hedeflediği veriler aylık bazda artsa da yıllık bazda düşüş gösterdi.Buna göre ocak ayı enflasyonu 6,65 oldu.Enflasyon verisi yıllık bazda ise 57,68'e geriledi.Bu verilere göre enflasyon oranı son 11 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.2022'nin son enflasyon verisi aralık ayında da 20 puan düşmüş, aylık yüzde 1,18, yıllık yüzde 64,27 olarak açıklanmıştı.