Rönesans Rezidans'ın yurt dışındaki ortağı hakkında kırmızı bülten talep edildi

Türkiye, 6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerle sarsıldı.Yüzyılın felaketi olarak kayıtlara geçen depremde, binlerce binanın yıkılmasıyla 44 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti.En çok yıkımın yaşandığı illerden bir de Hatay oldu.Kentte, yapımının 2013'te tamamlandığı belirtilen, 12 katlı ve 250 daireli Rönesans Rezidans, depremde yıkıldı.Rezidansın fotoğraflarını sosyal medyadan ‘Cennetten bir kare, Rönesans Rezidans’ notuyla paylaştığı ortaya çıkmıştı.Yaklaşık 1000 kişinin yaşadığı tahmin edilen rezidansta çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığı belirtildi.Rezidansın, mimar Mehmet Yaşar Coşkun ve inşaat mühendisi Hüseyin Yalçın Coşkun tarafından yaptırıldığı belirtildi.Mimar Coşkun olduğu belirtilen kişi, 11 Şubat'ta paralarla Karadağ'a kaçmak isterken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Soruşturmanın ardından ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.Soruşturma devam ederken, kardeşi ve ortağı Hüseyin Yalçın Coşkun'un yurt dışında olduğu belirendi.Hakkında gıyabi tutuklama kararı verilen Coşkun için Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu tarafından iade talepnamesi ve kırmızı bülten talebi hazırlandı.Talep, Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne iletildi.Savcılığın Deprem Suçları Soruşturma Bürosunun talep yazısında, Hüseyin Yalçın Coşkun'un yıkılan rezidansın statik proje sorumlusu, şantiye şefi ve şirket ortağı olduğu, binanın yıkılmasından da sorumlu tutulduğu belirtildi.Rönesans Rezidans'ın tutuklanan müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, şu şekilde ifade vermişti:Rönesans Rezidans'ın neden yıkıldığını ben de bilmiyorum. Her ne kadar Karadağ'a gidişim önceden planlanmış olsa da uçak biletini 8 Şubat günü aldım. Rönesans Rezidans isimli yapının depremden etkilenip yıkılmasıyla benim Karadağ ülkesine gidişim arasında herhangi bir ilişki yoktur.