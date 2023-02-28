FETÖ'den aranan şahıs Alanya'da yakalandı
FETÖ Terör Örgütü üyeliğinden hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli Alanya’da jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen FETÖ üyesi tutuklanarak cezaevine konuldu.
Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ Silahlı Terör Örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde FETÖ Terör Örgütü üyeliğinden hakkında yakalama kararı bulunan, Konya'da ilçe emniyet müdürlüğü yaparken ihraç edilen E.İ. Fığla Mahallesi'nde ikametinde yakaladı.
Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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