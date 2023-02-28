Başkan Erdoğan, deprem bölgesinde incelemede bulunmak üzere Elbistan'a gitti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunmak üzere, 6 Şubat'ta meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gitti. Erdoğan'a MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de eşlik ediyor.

Esenboğa Havalimanı'ndan deprem bölgesine hareket eden Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de eşlik ediyor.Başkan Erdoğan, Elbistan'ın ardından Kahramanmaraş'ın Afşin ve Malatya'nın Doğanşehir ilçelerinde de depremzedelerle bir araya gelecek, deprem sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunacak.