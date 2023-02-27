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Yasalaşma tarihi belli oldu! AK Parti'den yeni açıklama: İlk gündem maddemiz EYT

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş: TBMM 6 Şubat'tan itibaren 21 günlük bir ara verdi. Bölge milletvekillerimiz ve tüm Milletvekillerimiz deprem bölgesinde bulunmak istediler. Onun için TBMM calışmalarına 28 Şubat'a kadar ara verildi. Yarın TBMM Genel Kurulu çalışmalarına başlıyor. İlk gündem maddemiz EYT. Tüm partilerimiz destek verirse EYT ile ilgili 4 maddelik yasa teklifinin görüşmelerine yarın başlar Çarşamba günü de nihayete erdiririz diye düşünüyorum.

Yasalaşma tarihi belli oldu! AK Parti'den yeni açıklama: İlk gündem maddemiz EYT
Ekleme: 27.02.2023 - 14:58 Güncelleme: 27.02.2023 - 15:19 / Editör: Ozge Selin
Yasalaşma tarihi belli oldu! AK Parti'den yeni açıklama: İlk gündem maddemiz EYT
EYT düzenlemesi yarın Meclis'e geliyor. Yaklaşık 5 milyon kişiyi ilgilendiren ve yaş şartı olmadan emeklilik hakkı verecek EYT yasası Meclis Genel Kurulu'nda oylandıktan sonra yasalaşarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak.

AK PARTİ'DEN YENİ EYT AÇIKLAMASI

Emeklilikte yaşa takılanlar(EYT) ile ilgili düzenlemenin yarın Meclis'te görüşülmesi bekleniyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi deprem sebebiyle 3 hafta ara verdiği çalışmalarına yarından itibaren devam edecek. Genel Kurul'da öncelikle emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili teklif ele alınacak.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 'İlk gündem başlığımız EYT düzenlemesi.' dedi.

'EYT NE ZAMAN ÇIKACAK' SORUSU YANIT BULDU

Elitaş yaptığı açıklamada, '4 Maddelik kanun teklifi, eğer siyasi parti grupları katkı sağlarlarsa, salı günü kanun teklifini bitirebiliriz. Hemen genel üzerindeki yaptığımız görüşmelerle bunu değerlendirebiliriz. Ama kanun temel kanun olmadığından normal şartlar altında genel kurulda 12-13 saatlik bir çalışma ile sabaha karşı bitme durumu olur ki, o zaman Çarşamba günü nihayete erer diye düşünüyorum.' diye konuştu.
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