  • USD: 18,86 - 18,89
  • EURO: 19,97 - 20,00
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Partiden tem yetki alan Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı masaya kendi adını verecek

2 Mart'ta toplanacak 6'lı masa liderleri cumhurbaşkanı adayı konusunu ele alacak. CHP'den tam yetki alan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi adını masaya söylemesi beklenirken, CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "gönlümüzeki aday genel başkanımızdır" dedi.

Partiden tem yetki alan Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı masaya kendi adını verecek
Ekleme: 27.02.2023 - 09:49 Güncelleme: 27.02.2023 - 10:04 / Editör: Ozge Selin
Partiden tem yetki alan Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı masaya kendi adını verecek
Türkiye 6 Şubat'taki deprem felaketinin yaralarını sararken gündemde ilk sıralardaki diğer konu ise yaklaşan seçimler.

14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimin ertelenmesi konusu bir süre gündemde kalsa da iktidardan bu konuda bir adım gelmedi.

Diğer yanda muhalefette ise seçim hazırlığı sürüyor.

Kılıçdaroğlu CHP'de aday belirlemede tek yetkili
Adayını henüz belirleyemeyen Millet İttifakı'nda CHP, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na tam yetki verdi.

Dün olağanüstü toplanan parti yönetimi, Kılıçdaroğlu'nun 6'lı masa toplantılarında aday belirlemede tam yetkili olduğunu halka duyurdu.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ağır bastığı süreçte 2 Mart, 6 masa toplantılarının 12'ncisine sahne olacak.

Kılıçdaroğlu masaya tam yetkili olarak gelecek.

Kılıçdaroğlu 'aday benim' diyecek
Toplantı öncesinde CHP Sözcüsü Faik Öztrak Cumhuriyet gazetesine konuştu.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun masada kendi ismini söylemesi beklenirken Öztrak da bunun ilk sinyallerini verdi.

'Gönlümüzdeki aday Kılıçdaroğlu'
Öztrak, CHP'lilerin gönlünde aday olarak Kılıçdaroğlu'nun geçtiğini belirtti.

CHP Sözcüsü şöyle konuştu:

'Parti Meclisimiz, Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda, bundan sonra yürütülecek tüm süreçlerde, genel Başkanımıza oy birliğiyle tam yetki verdi. Böylece partimiz genel başkanımızla birlikte olduğunu bir kez daha vurguladı.

Cumhuriyet Halk Partililerin gönlündeki aday genel başkanımızdır. Ama daha önce söylediğim gibi adayı belirleme yetkisi Millet İttifakı liderlerindedir.'
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Başkan Erdoğan ve Bahçeli konteyner kentte incelemelerde bulunuyor
CHP İzmir'deki TOKİ projelerini iptal etti: Vatandaşlar tepki gösterdi
AFAD duyurdu! Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem! Adıyaman ve çevre illerden de hissedildi
AFAD Müdürü açıkladı: Malatya'daki depremde 1 kişi öldü, 69 kişi yaralandı!
6'lı masada adaylık krizi çözülemedi: Toplu görüş ortak aday
Bakan Kasapoğlu: Spor sahaları siyaset alanları değildir
Bakan Soylu'dan tribün provokasyonuna sert tepki: Hodri meydan
İşte CHP'li gazetecinin '23 Derece'lik yalanı: Bilgisayarda yapıp özel haber demiş!
Çavuşoğlu'ndan NATO'ya İsveç çıkışı: 'Evet' dememiz mümkün değil
Fahiş kira artışlarına yönelik harekete geçiliyor: İki yıl hapis ile ağır para cezası gündemde
HDP tiyatrosuna Buldan'ın koruması bile tahammül edemedi
Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinde afet yalanları
Mimarlar Odası'nın durdurma kararı vatandaşı ölüme sürüklüyor! Bu utancın mimarı dönüşüm karşıtları!
Partiden tem yetki alan Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı masaya kendi adını verecek
Kentsel dönüşüm için adeta çırpınmış; İşte Başkan Erdoğan'ın 10 yıldır verdiği mücadelenin kayıtları
68 kişiye mezar olmuştu! O sitenin açılışını Lütfü Savaş yaptı
Polis provokasyona izin vermedi: Kadıköy'de izinsiz toplanan TİP'lilere müdahale
Bakan Özer: Çocuklarımız prefabrik okulda eğitimlerini sürdürüyor
DP'li Yalçın Taze'den hadsiz sözler... Sırrı Süreyya Önder ağzıyla konuştu
MHP lideri Devlet Bahçeli, Beşiktaş üyeliğinden ayrıldı
Uzmanlardan İstanbul'u 'kuzeye taşıma' önerisi

Uzmanlardan İstanbul'u 'kuzeye taşıma' önerisi

Depremin ardından riskli binalarla ilgili akıllara takılan sorular

Depremin ardından riskli binalarla ilgili akıllara takılan sorular

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Asrın felaketi sonrası ortaya çıktı: Pasif mühendislik tehlikesi

Asrın felaketi sonrası ortaya çıktı: Pasif mühendislik tehlikesi

Koronavirüs pandemisinin arkasındaki şoke eden gerçek! Yeni rapor üst düzey isimlere sunuldu

Koronavirüs pandemisinin arkasındaki şoke eden gerçek! Yeni rapor üst düzey isimlere sunuldu

Dağların arasında fark edildi: Dehşete düşüren görüntüler havadan kaydedildi

Dağların arasında fark edildi: Dehşete düşüren görüntüler havadan kaydedildi