Partiden tem yetki alan Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı masaya kendi adını verecek

Türkiye 6 Şubat'taki deprem felaketinin yaralarını sararken gündemde ilk sıralardaki diğer konu ise yaklaşan seçimler.14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimin ertelenmesi konusu bir süre gündemde kalsa da iktidardan bu konuda bir adım gelmedi.Diğer yanda muhalefette ise seçim hazırlığı sürüyor.Adayını henüz belirleyemeyen Millet İttifakı'nda CHP, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na tam yetki verdi.Dün olağanüstü toplanan parti yönetimi, Kılıçdaroğlu'nun 6'lı masa toplantılarında aday belirlemede tam yetkili olduğunu halka duyurdu.Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ağır bastığı süreçte 2 Mart, 6 masa toplantılarının 12'ncisine sahne olacak.Kılıçdaroğlu masaya tam yetkili olarak gelecek.Toplantı öncesinde CHP Sözcüsü Faik Öztrak Cumhuriyet gazetesine konuştu.CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun masada kendi ismini söylemesi beklenirken Öztrak da bunun ilk sinyallerini verdi.Öztrak, CHP'lilerin gönlünde aday olarak Kılıçdaroğlu'nun geçtiğini belirtti.CHP Sözcüsü şöyle konuştu:'Parti Meclisimiz, Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda, bundan sonra yürütülecek tüm süreçlerde, genel Başkanımıza oy birliğiyle tam yetki verdi. Böylece partimiz genel başkanımızla birlikte olduğunu bir kez daha vurguladı.Cumhuriyet Halk Partililerin gönlündeki aday genel başkanımızdır. Ama daha önce söylediğim gibi adayı belirleme yetkisi Millet İttifakı liderlerindedir.'