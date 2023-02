Kentsel dönüşüm için adeta çırpınmış; İşte Başkan Erdoğan'ın 10 yıldır verdiği mücadelenin kayıtları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2012 yılından itibaren başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında kentsel dönüşüm için vatandaşlara ve yerel yönetimlere açık davette bulundu. Afetler karşısında can ve mal güvenliğini sağlayacak bir dönüşümü gerçekleştirmeyi isteyen Başkan Erdoğan, rant değil, insan odaklı bir projeyi hayata geçirmek için 2012'den bu zamana 14 başlıkta kentsel dönüşüm çağrısı konuşması yaptı.İşte gün gün yapılan o çağrıların kronolojik sıralaması şu şeklide:5 Ekim 2012: Amacımız afetler karşısında can ve mal güvenliğini sağlayacak bir dönüşümü gerçekleştirmek; yani rant değil, insan odaklı bir projeyi hayata geçirmektir. Bu konuda siz değerli vatandaşlarıma, kardeşlerime çok büyük görevler düşüyor. Bir hizmetkârınız olarak sesleniyorum; yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıyan yapılarınızı lütfen bir an önce tespit ettirin.26 Şubat 2013: Allah'ın izniyle hiç kimseyi mağdur etmeden, hiç kimsenin hakkını zayi etmeden bu dönüşümü sürdürecek; Türkiye'yi modern, sağlıklı, sağlam şehirlerle büyütmeye devam edeceğiz.6 Nisan 2013: Kentsel dönüşümlere, kentsel değişime bu ülkede karşı çıkanlar da var. Muhalefet ve bazı çevreler, ne yaparsak yapalım, hangi adımı atarsak atalım zaten karşısında duruyorlar. Kentsel dönüşümün de karşısında duruyorlar24 Mart 2014: Bize yardımcı olursanız, kentsel dönüşüm değişimi yapmak suretiyle Allah göstermesin buradaki bir depremde meydana gelebilecek felaketi ortadan kaldıralım.19 Temmuz 2014: Sizden bir ricam var. Çirkin yapılaşmaya karşı kentsel dönüşüm, değişim projelerimizde ne olur bize destek olun.22 Ocak 2016: Kentsel değişim dönüşümle hep beraber bir dayanışma içerisinde olup buralara şöyle pırıl pırıl dört dörtlük binaları hemen süratle yapalım.11 Nisan 2016: Biz yapmak için mücadele ederken, birileri de yıkmanın, tahrip etmenin peşinde. Nerede kentsel dönüşümle ilgili bir adım atacaksanız bu malum oda işi hemen yargıya götürür. Senin işin yapmak mı, yıkmak mı?1 Temmuz 2016: Birçok yerlerde diyoruz ki kentsel dönüşüm yapalım. Diyorlar ki 'yok'. Yapmayın etmeyin, gelin bunu yapalım. Allah göstermesin bir deprem olsa o depreme dayanıklılığı olmayan binalar var. Bunları şimdiden yıkalım ki depreme dayanıklı binalar olsun. Ama ne yazık ki bu konuda bir dirençle karşı karşıyayız. Gelin bize yardımcı olun. Bu kentsel dönüşümleri yapalım.Cumhurbaşkanınız olarak bunu söylüyorum. İstiyorum ki canımız yanmadan bunları yapalım.1 Şubat 2019: Zorla bir kentsel dönüşüm adımımız yok. İstiyoruz ki burada malum depremle ilgili bir sıkıntı var ama bütün mesele gönüllük esasına dayalı olarak buraları en güzel şekle nasıl getirebiliriz. Allah göstermesin yarın bir gün buralarda bir deprem olursa ve bu depremden sonra hazmedemeyeceğimiz neticeler olursa ne yaparız? Kime ah edersiniz? Gene bana ah edersiniz; niye bu binaları planlı projeli uygun şekilde dönüştürmedin diye. Kimseyi buradan kovmaya dayalı bir şey kentsel dönüşümde söz konusu değildir. Asla vatandaşımızın mağdur olmasına fırsat vermeyiz. Yani müteahhitler kazansın diye böyle bir adımı atmayız.5 Şubat 2019: Kentsel dönüşüm çalışmaları, bölgelerin özelliklerine ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına göre, gönüllük esasına göre yapılacak. 'Ben yaptım oldu' anlayışıyla değil. Halkımızla el ele vermek suretiyle bunu çözmemiz lazım.9 Şubat 2019: İktidarımızın kentsel dönüşüm, değişim diye ortaya koyduğu teze milletçe de sahip çıkmamız lazım. Burada medyaya da çok büyük görevler düşüyor.23 Şubat 2019: Eğer biz bu kaçak yapılaşmayla devam edersek tabii ki bu deprem faturası bize çok çok ağır olur.5 Mart 2019: Ne olur diyorum, bize yardımcı olun. Bak kiranızı, her şeyinizi veriyoruz, vereceğiz. Yeter ki bu evler boşalsın, biz de oraları yıkalım ve gönüllük esasına dayalı olarak yeni konutları yapıp o sağlam konutlara halkımızı taşıyalım. Hak sahiplerini mağdur etmeyeceğiz ama kamu menfaatlerini de gözeteceğiz. Böylece, köhnemiş alanları ortadan kaldırıp, yerlerine yepyeni her türlü alt ve üstyapıya sahip yerleşim yerleri inşa edeceğiz.6 Mart 2019: Size adeta yalvarıyorum, ne olur gelin, bu çarpık yapılaşmayı ortadan kaldırmak için, tüm kira bedellerinizi ödemek suretiyle gönüllülük esasına dayalı olarak buralardan sizi çıkaralım, buraları yıkalım, yaptıktan sonra yine sizi biz buralarda iskan edelim. Ama bize bu konuda yardımcı olacaksınız. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, böyle acılar yaşamamak için buralara yönelik bir düzenleme yapmak artık bir gerekliliktir. Burada kimsenin kentsel dönüşümü karşısına almaması lazım.12 Mart 2019: Biz kaçak yapılan bu çarpık yapılaşmayla insanımızın devamlı deprem tehdidinin de olduğu şu İstanbul'da, sıkıntı içinde yaşamasını istemiyoruz. Bu konuda bize yardımcı olun.12 Aralık 2019: Her çalışmamızda olduğu gibi kentsel dönüşüm hamlesini de başlattığımızda birileri sürekli önümüze engeller çıkardı. Özellikle CHP ve güdümünde hareket eden kimi meslek odaları, projelerimizi sabote etmek için olağanüstü çaba harcadılar.27 Aralık 2019: Kentsel dönüşüm projeleriyle depreme dayanıklı konut yaparsınız, karşı çıkan yine CHP'den başkası değildir.24 Şubat 2020: Vatandaşlarımızdan depreme dayanıksız yapıların dönüştürülmesi noktasına özellikle vurgu yaparak bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Devlet ancak vatandaşının desteğiyle böyle bir yükün altından kalkabilir. Ancak, kentsel dönüşüm için kapısını çaldığımız vatandaşlarımız bize aynı şekilde cevap vermiyorlar. Burada ciddi sıkıntılar yaşıyoruz.22 Şubat 2021: Şehirdeki kentsel dönüşüm sürecini vatandaşlarımızın rızası alınarak mümkün olduğu kadar yerinde ve hızlı bir şekilde yürütmeyi hedefliyoruz.23 Nisan 2021: Vatandaşlarımla görüştüğümde hepsi 'Başkanım ne olur bizi de aynı şekilde bu değişim dönüşüm planı içerisinde aynı duruma kavuşturun' dediler. Ben de kendilerine şunu söyledim. 'Ne olur siz de şöyle aranızda anlaşın. Şu anda bitirilmiş olan binalar nasıl?' Hepsinin ittifakla verdikleri cevap 'Çok güzel'. 'Onlara hangi hakkı verdiysek size de aynı hakkı verme sözünü veriyorum' dedim.11 Haziran 2021: Tüm komşularımızdan, bütün Burhaniye Mahallesi sakinlerinden özellikle bir ricada bulunacağım; bir kardeşleri olarak, Cumhurbaşkanları olarak. Buradaki tüm konutların, yolların, şu sıkıntılarından kurtulmak için kentsel dönüşüm, değişim noktasında yardımcı olun. Bir an önce buralardaki bu değişim dönüşümleri yapıp, bitirelim diyorum. Hiç endişe etmeyin; Kirazlıtepe'de, Ferah'ta ne verildi ise aynı sözü sizlere burada ben veriyorum. Eğer adımı atmazsa Üsküdar Belediyesi önüne gidin, orada oturma eylemi yapın. Ben de sizin yanınızda yer alacağım.20 Şubat 2023: Burada benim bir ricam var; kentsel dönüşüm noktasında vatandaşlarımız da bize bu konuda yardımcı olsun. Süratle biz inşaatlarımıza başlayalım. Hukuki süreçleri hızlandırma yanında kimi siyasi, kimi ticari kaygılarla kentsel dönüşüm planlarını engelleyen ve geciktiren herkesi milletimizle paylaşacağız. İskenderun'daki kentsel dönüşüm çalışmalarını kampanyalarla, davalarla engelleyenlerin bugün yol açtığı felaket herkese ibret teşkil etmelidir. Ülkemizde yıllarca kentsel dönüşüm ve TOKİ projelerine karşı çıkan zihniyetin, artık bu inadından vazgeçeceğine inanıyorum.21 Şubat 2023: Bir tanesi çıkmış, 'Kentsel dönüşüme biz karşıyız' diyor. Kim bu? CHP'den bir belediye başkanı. İstanbul'da kentsel dönüşüm denilen olay, olmazsa olmazdır. Ben diyorum ki vatandaşlarıma, ne olur bize yeni yeni bedeller ödetmeyin. Bu kentsel dönüşümü muhakkak yapmamız lazım ki yataklarımızda huzurlu bir şekilde uyuyabilelim. Kentsel dönüşüm projeleriyle, TOKİ vasıtasıyla yürütülen toplu konut hamlelerinin önemini bir kez daha idrak ettik. Aynı şekilde, çeşitli engelleme girişimlerine rağmen kentsel dönüşümünü gerçekleştirdiğimiz binalarda yaşayan insanlarımız bizlere dua ediyor.