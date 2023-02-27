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HDP tiyatrosuna Buldan'ın koruması bile tahammül edemedi

Hatay'da açıklama yapan HDP Eş Genelbaşkanı Pervin Buldan, konuşması sonrasında mikrofonu, kendisini 'Antakyalı depremzede' olarak tanıtan bir kişiye verdi. "TSK, polis nerede? AFAD tırlarımıza el koydu" denilen tiyatroya, Buldan'ın koruması bile tahammül edemedi. Koruma, 'sus' işareti yaparak konuşmasını sonlandırttı. İşte o anlar...

HDP tiyatrosuna Buldan'ın koruması bile tahammül edemedi
Ekleme: 27.02.2023 - 10:24 Güncelleme: 27.02.2023 - 10:35 / Editör: Ozge Selin
HDP tiyatrosuna Buldan'ın koruması bile tahammül edemedi
Asrın felaketi olarak nitelenen; Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 11 ili etkileyen; önce 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, devlet ve millet el ele seferber oldu.

85 MİLYON VATANDAŞ KENETLENDİ

Deprem felaketi 85 milyon vatandaşı kenetledi. Yurdun dört bir yanından 7'den 70'e imkanları ölçüsünde deprem bölgesine yardım ulaştırmak için harekete geçti.

HDP tiyatrosuna Buldan'ın koruması bile tahammül edemedi

HDP'NİN TİYATROSU KISA SÜRDÜ

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da açıklamalar yapan HDP Eş Genelbaşkanı Pervin Buldan, konuşması sonrasında mikrofonu, kendisini Antakyalı depremzede olarak tanıtan bir kişiye verdi. 'Halkların kardeşliği'ne inanan bir yapıdan geldiğini söyleyen 'depremzede', 'Türk Silahlı Kuvvetleri, polis nerede? Bize biber gazı yedirmeye çalışanlar nerede? cümleleriyle girdiği konuşmasına daha sonra 'Dayanışacağız, yapacağız.

KORUMASI BİLE TAHAMMÜL EDEMEDİ...

Ben birini gördüğüm zaman sarılma ihtiyacı duyuyorum. Çünkü onu tanımıyorum. Ama 'o insan benim için gelmiş' diyorum. Yani öyle bir şey ki... Ama hep beraber inşallah yapacağız.' sözleriyle sürdürdü. 'Depremzede', AFAD'ın TIR'larını durdurduğunu söylediği sırada Pervin Buldan'ın koruması tarafından uyarıldı. Konuşmasını aniden sonlandıran kişi etrafındakilere sarılarak bölgeden ayrıldı.

HDP tiyatrosuna Buldan'ın koruması bile tahammül edemedi
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