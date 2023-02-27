HDP tiyatrosuna Buldan'ın koruması bile tahammül edemedi

Asrın felaketi olarak nitelenen; Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 11 ili etkileyen; önce 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, devlet ve millet el ele seferber oldu.Deprem felaketi 85 milyon vatandaşı kenetledi. Yurdun dört bir yanından 7'den 70'e imkanları ölçüsünde deprem bölgesine yardım ulaştırmak için harekete geçti.Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da açıklamalar yapan HDP Eş Genelbaşkanı Pervin Buldan, konuşması sonrasında mikrofonu, kendisini Antakyalı depremzede olarak tanıtan bir kişiye verdi. 'Halkların kardeşliği'ne inanan bir yapıdan geldiğini söyleyen 'depremzede', 'Türk Silahlı Kuvvetleri, polis nerede? Bize biber gazı yedirmeye çalışanlar nerede? cümleleriyle girdiği konuşmasına daha sonra 'Dayanışacağız, yapacağız.Ben birini gördüğüm zaman sarılma ihtiyacı duyuyorum. Çünkü onu tanımıyorum. Ama 'o insan benim için gelmiş' diyorum. Yani öyle bir şey ki... Ama hep beraber inşallah yapacağız.' sözleriyle sürdürdü. 'Depremzede', AFAD'ın TIR'larını durdurduğunu söylediği sırada Pervin Buldan'ın koruması tarafından uyarıldı. Konuşmasını aniden sonlandıran kişi etrafındakilere sarılarak bölgeden ayrıldı.