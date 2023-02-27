Gaziantep'te yıkılan binalardan sorumlu toplam 47 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremler son verilere göre 45 bine yakın can aldı.Rürkiye'ye tarihi travma yaşatan bu olayın ardından sorumluların hesap verme süreci başladı.Bu kapsamda depremden etkilenen 11 ilde yıkılan binaların sorumluları hakkında soruşturma devam ediyor.Gaziantep'te yıkılan bazı binalarla ilgili soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 47'ye çıktı.Gaziantep'te yıkılan binalara yönelik kusuru olan aralarında müteahhit, yapı denetim firması yetkilisi, mühendis, şantiye şefinin de olduğu şüpheliler hakkında soruşturma sürüyor.Ekipler, düzenlenen operasyonda 85 kişiyi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 47'si tutuklandı, 32'si hakkında adli kontrol uygulandı, 6'sı ise serbest bırakıldı.