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CHP İzmir'deki TOKİ projelerini iptal etti: Vatandaşlar tepki gösterdi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede birçok bina yıkılırken TOKİ yapılarının sağlam kalması vatandaşları bu projelere yönlendirdi. Türkiye'nin gözü kentsel dönüşüme ve TOKİ projelerine çevrilmişken İzmir Karabağlar'da TOKİ'nin depreme dayanıklı konut çalışmasını CHP'li Başkan Muhittin Selvitopu iptal etti. En çok gecekonduya sahip şehir olarak kayıtlara geçen İzmir'deki bu karar tepki topladı.

Ekleme: 27.02.2023 - 14:09 Güncelleme: 27.02.2023 - 14:11 / Editör: Ozge Selin
CHP İzmir'deki TOKİ projelerini iptal etti: Vatandaşlar tepki gösterdi
CHP İzmir Karabağlar Belediye Başkanı Muhitin Selvitopu, Uzundere Mahallesine yapımı planlanan TOKİ konutlarının projesini iptal ettirdi. Türkiye'yi sarsan depremin ardından TOKİ konutlarının dayanıklılığı bir kez daha kanıtlanırken, CHP'li Başkan Selvitopu'nun bu kararına hak sahipleri tepki gösterdi. CHP'li Selvitopu, TOKİ konutlarının planlarını iptal ettirip, arazinin statüsünü değiştirdi.


'DAR GELİRLİ VATANDAŞLARA AYRILDI'
CHP Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nun kararına tepki gösteren TOKİ hak sahiplerinden Alişan İnal, “20 ay önce TOKİ'nin Karabağlar'a dar gelirli vatandaşlar için yapacağı konutların kura çekimine başvurduk. Karabağlar sınırları içerisinde bu projeye tam 30 bin aile başvurdu. Normal şartlarda TOKİ'ye ait olan 80 hektarlık alanın tamamına konut yapılacaktı, fakat AK Partili ve CHP'li meclis üyelerinin kararıyla alanın bir bölümüne bir üniversite yapılması için TOKİ'den talep edildi. TOKİ bu talebe olumlu karşılık verdi ve 35 hektarlık alanın üniversite, geri kalan alanı ise biz dar gelirli vatandaşların konutları için ayırdı. Projenin ihalesi yapıldıktan sonra bir anda ne olduysa Karabağlar Belediye Başkanı ve bazı CHP'li milletvekilleri zaten konut yapılacağı belli olan alana konut yapılmasına karşıyız, diye bir kampanya başlattı ve sürekli mahkemeye itiraz ederek sürecin bu günlere kadar uzamasına sebep oldu. Bu süreçte biz hayatında hiç ev sahibi olamamış ve normal şartlarda ev sahibi olamayacak, TOKİ'den kira öder gibi kendi evinde oturma hayali kuran dar gelirli engelli şehit ve gazi yakını aileler mağdur edildi ve hala edilmeye devam ediyor' diye konuştu.

'BİZ NASIL EV SAHİBİ OLACAĞIZ'
Başkan Selvitopu'nu uzlaşmaya davet eden İnal, 'Bizim yerinde dönüştürecek bir arazimiz yok, biz nasıl ev sahibi olacağız? Defalarca görüşme ve sorunlarımızı aktarma isteklerimizi neden geri çeviriyorsunuz? Sürekli itiraz edip süreci durdurmaya çalıştığınız için hepimizin çok istediği üniversite inşaatı da aksıyor bunun farkında mısınız? Bizi yandaş ilan ettiniz, bizim dar gelirli olmadığımızı aksine zengin olduğumuzu iddia ettiniz, biz bu iddiaların hepsinin aksini kanıtlamaya hazırız, Peki, sizin bizimle yüzleşmeye cesaretiniz var mı? Gelin bu inattan vazgeçin, biz Karabağlar insanlarının dar gelirli vatandaşların şehit, gazi yakını hak sahiplerinin engelli vatandaşlarının ev sahibi olma hayalleriyle oynamayın' açıklamasında bulundu.
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