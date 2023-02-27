Başkan Erdoğan ve Bahçeli konteyner kentte incelemelerde bulunuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ve MHP Başkanı Devlet Bahçeli Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman'a gitti. Bölgeye giden Başkan Erdoğan ve Bahçeli konteyner kentte incelemelerde bulunuyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman'a geldi.



Adıyaman Altınşehir bölgesinde oluşturulan Konteyner kente gelen Erdoğan burada incelemelerde bulunuyor.



Esenboğa Havalimanı'ndan bölgeye hareket eden Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik etti.



Erdoğan, Adıyaman merkez ile Gölbaşı ilçesini ziyaret ederek depremzedelerle bir araya gelecek, deprem sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunacak. Erdoğan ilk olarak Adıyaman Altınşehir bölgesinde kurulan konteyner kente gelip burada incelemelerde bulunuyor.