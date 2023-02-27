  • USD: 18,86 - 18,90
  • EURO: 19,91 - 19,94
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Kurum: Adıyaman’a yaklaşık 15 bin kişinin yaşayacağı 3 bin geçici barınma evleri yapılıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman’da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Emlak Konut eliyle yapılacak ve yaklaşık 15 bin kişinin barınacağı 3 bin adet bağımsız bölümden oluşan geçici barınma alanının kurulacağı bölgede incelemelerde bulundu. 313 dönüm alanda prefabrik ve çelik konstrüksiyon olarak inşa edilecek geçici yaşam alanında yapılar ısı ve su izolasyonu olan her biri 25 metrekareden oluşacak. Geçici yaşam alanlarında asgari ölçülerde bir ailenin ihtiyaç duyabileceği sıcak su, tuvalet, banyo, mutfak, salon ve yatak odası bulunacak. Geçici barınma alanları, içerisinde sağlık birimi, anaokulu, camii, lojistik birimi, yönetim binası, çocuk oyun alanları, spor sahaları ve yürüyüş alanları ile birlikte projelendirildi.

Ekleme: 27.02.2023 - 16:07 Güncelleme: 27.02.2023 - 16:08 / Editör: Ozge Selin
Bakan Kurum: Adıyaman’a yaklaşık 15 bin kişinin yaşayacağı 3 bin geçici barınma evleri yapılıyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'a gelerek Adıyaman Üniversitesi'nin çevresinde kurulan konteyner kenti ve Büyükkavaklı Köyü'nde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Emlak Konut eliyle inşa edilecek 3 bin prefabrik ve çelik konstrüksiyondan oluşan geçici barınma evlerinin kurulmaya başlandığı alanda incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum, 313 dönüm alan içerisine TOKİ ve Emlak Konut tarafından yapılacak olan ve yaklaşık 15 bin depremzedenin yaşayacağı toplam 3 bin adet geçici yaşam birimi inşaat alanında çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

'İÇERİSİNDE SOSYAL YAŞAMLARI OLAN GEÇİCİ BARINMA ALANLARI KISA SÜREDE TAMAMLANACAK'

Her yaşam biriminin depreme dayanıklı ısı yalıtımlı hafif çelik malzemesinden imal edildiği bilgisi verilen Bakanlık açıklamasında, kalıcı konutların yapımı tamamlanana kadar, ikame etmeleri için tasarlanan bu yaşam birimlerinin her türlü mevsimsel etkilere dayanıklı olarak tasarlandığı ifade edildi.

313 dönüm alanda prefabrik ve çelik konstrüksiyon olarak inşa edilecek geçici yaşam alanında yapılar ısı ve su izolasyonu olan her biri 25 metrekareden oluşacak.

Geçici yaşam alanlarında asgari ölçülerde bir ailenin ihtiyaç duyabileceği sıcak su, tuvalet, banyo, mutfak, salon ve yatak odası bulunacak. Geçici barınma alanları, içerisinde sağlık birimi, anaokulu, camii, lojistik birimi, yönetim binası, çocuk oyun alanları, spor sahaları ve yürüyüş alanları ile birlikte projelendirildi. Geçici barınma alanlarının inşaatı kısa sürede tamamlanarak afetzedelere teslim edilecek.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da konuştu: Dünyada böyle başka bir ülke yok
Bakan Nebati: Yapılan bağışlar vergi matrahına indirim olarak yansıyacak
Başkan Erdoğan Adıyamanlılara seslendi: Kimse mağdur edilmeyecek
Yasalaşma tarihi belli oldu! AK Parti'den yeni açıklama: İlk gündem maddemiz EYT
AK Parti'den seçim tarihiyle ilgili açıklama
İnşaatta kalitesiz malzeme kullanan müteahhitler 'bilinçli taksirle ölüm' suçundan yargılanacak
Rönesans Rezidans’ın Karadağ’daki ortağı için flaş talep: Kırmızı Bülten için harekete geçildi
Başkan Erdoğan ve Bahçeli konteyner kentte incelemelerde bulunuyor
CHP İzmir'deki TOKİ projelerini iptal etti: Vatandaşlar tepki gösterdi
AFAD duyurdu! Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem! Adıyaman ve çevre illerden de hissedildi
AFAD Müdürü açıkladı: Malatya'daki depremde 1 kişi öldü, 69 kişi yaralandı!
6'lı masada adaylık krizi çözülemedi: Toplu görüş ortak aday
Bakan Kasapoğlu: Spor sahaları siyaset alanları değildir
Bakan Soylu'dan tribün provokasyonuna sert tepki: Hodri meydan
İşte CHP'li gazetecinin '23 Derece'lik yalanı: Bilgisayarda yapıp özel haber demiş!
Çavuşoğlu'ndan NATO'ya İsveç çıkışı: 'Evet' dememiz mümkün değil
Fahiş kira artışlarına yönelik harekete geçiliyor: İki yıl hapis ile ağır para cezası gündemde
HDP tiyatrosuna Buldan'ın koruması bile tahammül edemedi
Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinde afet yalanları
Mimarlar Odası'nın durdurma kararı vatandaşı ölüme sürüklüyor! Bu utancın mimarı dönüşüm karşıtları!
Uzmanlardan İstanbul'u 'kuzeye taşıma' önerisi

Uzmanlardan İstanbul'u 'kuzeye taşıma' önerisi

Depremin ardından riskli binalarla ilgili akıllara takılan sorular

Depremin ardından riskli binalarla ilgili akıllara takılan sorular

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Asrın felaketi sonrası ortaya çıktı: Pasif mühendislik tehlikesi

Asrın felaketi sonrası ortaya çıktı: Pasif mühendislik tehlikesi

Koronavirüs pandemisinin arkasındaki şoke eden gerçek! Yeni rapor üst düzey isimlere sunuldu

Koronavirüs pandemisinin arkasındaki şoke eden gerçek! Yeni rapor üst düzey isimlere sunuldu

Dağların arasında fark edildi: Dehşete düşüren görüntüler havadan kaydedildi

Dağların arasında fark edildi: Dehşete düşüren görüntüler havadan kaydedildi