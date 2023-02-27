10 yıl sonra bir ilk: Mısır Dışişleri Bakanı Shoukry Türkiye'ye geliyor

Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry, 10 yıl sonra ilk kez Türkiye’yi ziyaret edecek. Shoukry'nin, Adana'yı ve Mısır'a ait bir yardım gemisinin varacağı Mersin Limanı'nı ziyaret etmesi ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ikili bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki büyük deprem sonrası Türkiye'ye farklı ülkelerden ziyaretler sürüyor. Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry'nin de 10 yıl sonra Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceği açıklandı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 'Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında dayanışma sergilemek ve taziyelerini iletmek amacıyla 27 Şubat 2023 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. Konuk Bakanın, Adana'yı ve Mısır'a ait bir yardım gemisinin varacağı Mersin Limanı'nı ziyaret etmesi ve Sayın Bakanımızla ikili bir görüşme gerçekleştirmesi öngörülmektedir' denildi.Mısır Dışişleri Bakanlığı da Türkiye ve Suriye'ye yapılacak ziyaretin amacının, depremin ardından iki ülke ve kardeş halklarıyla dayanışma göstermek olduğunu açıkladı.