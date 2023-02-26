Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu: Her yer buz tuttu

Hava sıcaklığının eksi 20'lere kadar düştüğü Türkiye'de en soğuk il belli oldu. Soğuk havanın etkili olduğu bölgede termometreler sıfırın altında 26 dereceyi gösterdi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 26 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesinde kaydedildi.Kar kalınlığı kayak merkezlerinden Palandöken'de 94, Palandöken 2'de 49, Sarıkamış'ta 58 santimetre oldu. Soğuk havanın etkili olduğu Ardahan'ın Göle ilçesinde de termometreler sıfırın altında 26 dereceyi gösterdi.Kar yağışı sonrası soğuk havanın etkili olduğu bölgede gece en düşük hava sıcaklığı şu şekilde ölçüldü.