İzmir'de 2 ton 250 litre sahte etil alkol ele geçirildi

Emniyet güçleri sahte alkolün satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, sağlıksız koşullarda üretilip depolanan ve içki yapımında kullanılması için 'el dezenfektanı' adı altında satışa sunulan, sahte etil alkol üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti.Ekipler, Bornova, Bayraklı, Buca, Karabağlar, Konak ve Torbalı ilçelerindeki 3 ev, 3 iş yeri ve depo ile 2 araca operasyon düzenlendi.Operasyonlarda 2 ton 250 litre sahte etil alkol, 3 bin 512 etiket, 23 şişe sahte içki, 338 aroma, 200 miligram gliserin ve 1 alkolmetre ele geçirildi.Olayla ilgili 16 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.